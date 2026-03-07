¡Imparable! Joshua Duerksen gana el primer sprint del año de la Fórmula 2 en Australia

En el arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 2, el piloto paraguayo de 22 años, Joshua Duerksen, demostró por qué es uno de los nombres más respetados de la Fórmula 2 al quedarse con una victoria en la carrera Sprint del Gran Premio de Australia.

Joshua había logrado posicionarse en el noveno lugar. Gracias a la regla de la grilla invertida, el compatriota largó desde la primera fila, una oportunidad que no dejó pasar.

Aunque el inicio fue intenso, Duerksen tomó el liderato de la carrera en la vuelta dos y, desde ese momento, impuso un ritmo que resultó inalcanzable.

Con una conducción prolija y sin errores, cruzó la meta en primer lugar, dejó atrás al mexicano Noel León y al irlandés Alex Dunne, quienes completaron el podio. Por su parte, el argentino Nico Varrone finalizó en la posición 21 tras una carrera complicada.

El “Rey de Melbourne” repite la hazaña

El año pasado, todavía con el equipo AIX Racing, Jodhua también se había alzado con la victoria en el Sprint de Melbourne. Repetir este logro ahora, en su debut oficial con la escudería británica Invicta Racing, confirma que la adaptación de Duerken es exitosa.

Joshua se mostró contento y levantó la bandera de Paraguay al vez que también celebraba con la copa en mano.