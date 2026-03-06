Policiales
Investigan presunto caso de feminicidio en Asunción: víctima murió tras múltiples golpes

Entrada de Urgencia en el Hospital de Barrio Obrero
La Fiscalía investiga la muerte de María Leticia Sánchez (33), quien falleció en el Hospital de Barrio Obrero debido a múltiples lesiones internas. Hay sospechas de que fue atacada por varias personas en la zona de la Asociación de Pescadores en el Bañado Sur.

El Ministerio Público investiga el fallecimiento de María Leticia Sánchez, de 33 años. El fiscal João Carlos Báez, reportó el hecho ya caratuló el caso como un presunto feminicidio.

La autopsia reveló costillas rotas, una hemorragia pulmonar masiva y el cerebro inflamado por los impactos.

La mujer víctima era madre de tres hijos y vivía en el Bañado Tacumbú, en una zona conocida como Rancho 8. Según los datos que se maneja, el ataque ocurrió cerca de la Asociación de Pescadores.

El último pedido de la mujer a su familia

Debido a que la mujer estaba muy golpeada, vecinos de la zona la auxiliaron y consiguieron un motocarro para trasladarla de urgencia hasta el Hospital de Barrio Obrero. Posteriormente, María Leticia se encontró con hermano.

En un último esfuerzo por comunicarse, la joven le pidió un vaso de agua. Sin embargo, antes de dar detalles sobre quiénes la atacaron, se desvaneció.

Los médicos la ingresaron de inmediato a quirófano, pero las lesiones internas eran tan graves que ya nada se pudo hacer.

Ante los golpes por la violencia física, el hospital activó el protocolo y dio aviso a la Policía y a la Fiscalía.

Varios sospechosos en la mira

El fiscal Báez señaló que, por la cantidad y la saña de las heridas, se sospecha que varias personas participaron de la golpiza.

Estamos muy cerca de identificar a uno de ellos”, adelantó el fiscal, quien prefirió no dar más nombres para no arruinar el trabajo investigativo.

La Justicia tomó muestras forenses para determinar si la mujer fue víctima de abuso sexual antes de morir. Mientras tanto, se está verificando cámaras de circuito cerrado y buscando testigos en la zona para reconstruir lo qué pasó.

El cuerpo de María Leticia ya fue entregado a sus familiares.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.