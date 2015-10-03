Clan Cabrera percibe de la Fiuna y el INTN unos G. 660 millones al año

Desde que estalló el escándalo del exrector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) Froilán Peralta, se encontraron varios clanes familiares que se sirven del presupuesto de la referida universidad.

Uno de ellos es el clan Cabrera, cuya cabeza es el Ing. Ever Romildo Cabrera, director del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

El Ing. Cabrera, además de estar denunciado en el INTN (donde cobra G. 30 millones al mes) por una serie de irregularidades administrativas (licitaciones presuntamente amañadas, adquisiciones supuestamente fraudulentas, entre otras), posee en la Facultad de Ingeniería nada menos que siete rubros docentes por los que cobra G. 10,4 millones al mes, totalizando así un ingreso con fondos públicos de más de G. 40 millones mensuales. Según el programa de la Fiuna, Cabrera enseña en horario de oficina del INTN (los miércoles y viernes), lo que representa una violación de la Ley 1626 de la Función Pública (arts. 61 y 62).

Estudiantes de la Fiuna señalaron a ABC Color que el Ing. Ever Cabrera no cumple con todos sus horarios como docente, lo que también debe ser investigado por los agentes del Ministerio Público apostados en la UNA.

La parentela

Por otro lado, Cabrera ubicó en la Fiuna a su dos hermanos, a su hermana y a su esposa. El clan Cabrera Herebia se forma a partir del ingreso del Ing. Ever en la Fiuna (año 1998). Luego ingresan los hermanos Osvaldo (1999) y Osmar (2004), la esposa, Alba Almada (2010), y finalmente la hermana Erika Yanet (2014), todos con rubros docentes. Anualmente el clan Cabrera Herebia percibe más de G. 660 millones del erario público.

Los amigos

No podían faltar los amigos. El Ing. Robert Duarte, íntimo de Ever Cabrera, siendo funcionario del INTN y de la Fiuna, curiosamente fue comisionado a la Fiuna hasta que la Secretaría de la Función Pública le exigió su renuncia del Instituto. Asimismo, son funcionarios permanentes de la Fiuna y a la vez contratados del INTN Juan Carlos Ahrens, Néstor Barreto Salcedo, Horacio Enciso Cardozo, Carlyle Alvarenga González, Manuel Benítez Codas, Amado Ariel Feliú y Adriana Cáceres Insfrán, con jugosos salarios en ambas instituciones y algunos, como el caso de Ahrens, Enciso y Barreto, con sospechosos contratos “por producto” para no asistir al INTN.