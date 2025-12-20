Video: matan a presunto motochorro y autor sería un delivery “justiciero”

Dos personas a bordo de una motocicleta asaltaron a una mujer en la tarde de ayer, a quien despojaron de su teléfono celular. Posterior a eso, uno de los asaltantes, Jorge Daniel González, perdió la vida en manos de un delivery, quien los persiguió y le habría herido con un arma blanca.

El fallecido contaba con frondosos antecedentes, entre los que figuran robo agravado año 2024, homicidio doloso (2024), robo (2022), hurto agravado y resistencia (2025).

“Una señora se encontraba aguardando ómnibus, momento en el que aparecen dos personas a bordo de una motocicleta, de la marca Star, de color negro, momento en el que le despojan de su aparato celular”, comentó Jorge Noguera, agente de la Policía Nacional.

Según el informe, aparentemente un delivery vio lo sucedido y persiguió a los motociclistas. “La persecución se dio sobre Sacramento, posteriormente agarraron Lombardo y a una cuadra de Sacramento el delivery logró interceptar a los ladrones y les echó de la moto”, agregó el oficial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Villarrica: Motochorro roba celular a joven en pleno centro y huye en segundos

“En ese momento, el acompañante, que habría robado el celular, se dio a la fuga, mientras que el conductor del biciclo quedó en el suelo. Según testigos, el delivery se baja y le aplica varios cortes con arma blanca al sujeto que quedó en el suelo”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Luego, el delivery se sube a su motocicleta y se da a la fuga. La persona que sufre las estocadas sube a su moto, conduce una cuadra y cae al pavimento aparentemente sin signos de vida.