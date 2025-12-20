ABC en el Este
20 de diciembre de 2025 - 08:49

Hijo adolescente de concejal departamental mata a dos personas en accidente de tránsito

La camioneta del concejal departamental y la motocicleta quedaron con daños materiales.

JUAN LEÓN MALLORQUÍN. Un adolescente de 16 años, hijo del concejal departamental colorado de Alto Paraná, protagonizó un grave accidente de tránsito que dejó como saldo dos personas fallecidas. El percance ocurrió ayer sobre la Ruta PY02, en el barrio Santa Ana, a la altura de la estación de servicio Integral, en el carril con dirección a Asunción.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Pedro Alcides Ojeda Quintana (57) y su hija de 17 años, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando fueron embestidos por una camioneta Toyota Land Cruiser, color negro, con chapa PAOV 777, registrada a nombre de un concejal departamental. Al momento del impacto, el rodado era guiado por el hijo menor de edad del edil, de 16 años, cuya edad no se puede revelar por ley de protección al menor.

A raíz del violento impacto, ambos ocupantes del biciclo murieron en el lugar a raíz de múltiples lesiones.

Asimismo, el adolescente fue auxiliado por familiares y trasladado al centro de salud local, donde permanece internado en estado de observación médica, según informaron fuentes oficiales.

El hecho fue comunicado al fiscal de turno, Alfredo Acosta Heyn, de la Unidad 2 de la Fiscalía Zonal de Yguazú, quien se constituyó en el lugar para realizar el procedimiento de rigor.