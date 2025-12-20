Hijo adolescente de concejal departamental mata a dos personas en accidente de tránsito

Las víctimas fatales fueron identificadas como Pedro Alcides Ojeda Quintana (57) y su hija de 17 años, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando fueron embestidos por una camioneta Toyota Land Cruiser, color negro, con chapa PAOV 777, registrada a nombre de un concejal departamental. Al momento del impacto, el rodado era guiado por el hijo menor de edad del edil, de 16 años, cuya edad no se puede revelar por ley de protección al menor.

Lea más: Video: auto con chapa paraguaya cae al río en Brasil y muere su conductora

A raíz del violento impacto, ambos ocupantes del biciclo murieron en el lugar a raíz de múltiples lesiones.

Asimismo, el adolescente fue auxiliado por familiares y trasladado al centro de salud local, donde permanece internado en estado de observación médica, según informaron fuentes oficiales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El hecho fue comunicado al fiscal de turno, Alfredo Acosta Heyn, de la Unidad 2 de la Fiscalía Zonal de Yguazú, quien se constituyó en el lugar para realizar el procedimiento de rigor.