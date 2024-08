Sospechan de un pacto de impunidad

El retorno de Montanaro y el fallo favorable a Gustavo Stroessner revelan una especie de pacto de punto final para la impunidad de los personeros de la dictadura, declara el hijo del desaparecido Miguel Angel Soler.



Luis Adolfo Soler, un médico paraguayo que vivió casi toda su vida en Buenos Aires, es hijo de uno de los tantos desaparecidos, Miguel Angel Soler.



De visita por Asunción, conversó con nuestro diario y manifestó su preocupación de la impunidad de la que gozan los personeros del régimen dictatorial, responsables de tantas barbaridades que sufrieron miles de paraguayos.



Al observar algunos acontecimientos ocurridos este año, como el retorno del ex ministro del Interior Sabino Augusto Montanaro y el fallo a favor de Gustavo Stroessner, Soler manifiesta su sospecha de un pacto entre las autoridades para un punto final tácito. Recordó que eso se aplicó en la Argentina con resultado nefasto para la justicia.



"Cuando nosotros miramos a Montanaro, estamos viendo la cara de Stroessner", manifiesta. Espera que la justicia le aplique alguna sanción, por lo menos ejemplificadora.



En cuanto al hijo de Stroessner, no entiende cómo la justicia pudo resolver un caso sin tener al encausado presente.



Para Soler, mientras no se reparen los daños ocasionados a la nación durante la dictadura, no habrá paz en la República.



No obstante, duda que así sea, considerando la alta corrupción imperante en el Poder Judicial y la falta de voluntad política de las autoridades de turno.



Indemnización



A Soler le acompañó durante la entrevista su abogado Manuel Aseretto, quien mencionó que el Estado ya destinó cerca de 8 mil millones de guaraníes para indemnizar a las víctimas. Si bien considera que aquellas personas merecen, no entiende cómo los procuradores no impulsaron hasta ahora ninguna acción seria para recuperar los bienes malhabidos.



Recuerda que la única vez que se habló de los bienes malhabidos fue durante el gobierno de Andrés Rodríguez, cuando se construyeron algunos polideportivos.



Nunca se dijo cuánto ni de quien se recuperó el dinero para las obras.



Conmoción por hallazgo



Soler manifestó la conmoción que generó en los familiares de las víctimas de la dictadura el hallazgo de las tumbas NN en el patio de la Guardia de Seguridad.



Mencionó que entre las víctimas de la dictadura los que peor pasaron son los familiares de aquellas personas desaparecidas y cuyos cuerpos jamás fueron encontrados, por lo menos para que se les dé un entierro digno.



La esperanza, según expresó Soler, es que entre esos restos se puedan identificar a las personas desaparecidas y finalmente se pueda entregar a sus familiares.