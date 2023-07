“Barbie”, un ícono pop en la gran pantalla

Desde hace varios años, el proyecto cinematográfico de “Barbie” venía dando vueltas en Hollywood hasta que finalmente la historia, inspirada en la muñeca que revolucionó el mundo, logró hacerse realidad. “Greta siempre fue mi primera y soñada opción para esta película”, afirma la actriz australiana Margot Robbie, quien no solamente protagoniza este largometraje, sino que también es productora.

Greta Gerwig, que ha llevado a la gran pantalla destacadas producciones como “Mujercitas” y “Lady Bird”, coescribió el guion de la película con su pareja, el también cineasta Noah Baumbach (“Historia de un matrimonio”).

La trama nos sitúa en Barbieland, ese lugar en el que todo debe ser perfecto. Hasta que Barbie sufre una crisis existencial y parte hacia el mundo humano para encontrar la verdadera felicidad.

“Amé la manera en la que Greta y Noah contaron esta historia y la conexión con Barbie a través de una mujer adulta y su experiencia. Barbie no existe sin los humanos. Ellos la hacen, juegan con ella y proyectan todos sus ideales y pensamientos en ella”, sostiene la actriz América Ferrera, quien encarna a Gloria, una ejecutiva de Mattel, la compañía que produce esta célebre muñeca.

En este sentido, celebró que la película explore la conexión entre una mujer adulta, viviendo en el mundo real, y ese lado más infantil con todo lo que Barbie le dio. “Se ha dicho muchas veces, esta es una película acerca de una muñeca, pero es más acerca de la humanidad que del plástico”, agrega.

Por su parte, Robbie señala que la intención que siempre tuvieron fue hacer una película divertida, pero también culturalmente relevante y honrar el legado de más de sesenta años de esta marca.

Barbie fue creada el 9 de marzo de 1959 por Ruth Handler, quien se percató de que si bien los niños tenían opciones para jugar a ser bomberos, policías, constructores; para las niñas solamente se producían muñecos con formas de bebé o unos figurines en cartulina a los que se les podía intercambiar la ropa. La muñeca adoptó el nombre de su hija Bárbara, mientras que Ken fue nombrado en alusión a su hijo Kenneth.

Desde entonces, Barbie se ha convertido en un ícono de la cultura pop y en un codiciado juguete para las niñas de distintas generaciones por sus coloridos vestuarios, llamativos accesorios, vehículos, casas, en los que generalmente predomina el color rosa.

Margot Robbie afirma que fue un “desafío divertido” decidir cuánto iban a poner en la “muñecosidad” de los personajes de Barbieland, cómo se iban a mover y cómo iba a ser la estética de este universo siempre perfecto.

“Era una conversación muy interesante la que teníamos cada día. ¿Hay líquidos en Barbieland? No, no hay líquidos y no hay fuego. Así que cuando deciden hacer una fogata ¿cómo va a ser? Era algo muy divertido ver al equipo de diseño tener soluciones creativas a estas situaciones intencionalmente construidas”, sostiene Robbie.

También afirma que querían que los límites del mundo se sintieran palpables, tangibles, “en yuxtaposición con el mundo real que es caótico y hermoso, impredecible y que ayuda a marcar un punto en la aventura de Barbie”.

La actriz asegura que, antes de empezar la película, le hizo dos pedidos a la directora: un tobogán que bajara directamente desde el dormitorio de Barbie a la piscina y alguna Barbie sirena.

También detalla –entre risas– que ya consultó con un arquitecto si podía replicar la idea del tobogán en su propia casa, pero que desafortunadamente en la suya no puede ser posible.

Otro aspecto que destaca Margot Robbie del proceso de creación de “Barbie” fue ver a personas adultas sintiéndose como niños y jugando para proponer soluciones creativas e hilarantes. “Creo que para mí esta película juega con esto, es muy inteligente y tonta al mismo tiempo y eso se logró con mucho arte y también corazón”, acota.

Celebrando la unicidad

Si bien en los últimos años podemos encontrar Barbies bien diversas, uno de los aspectos más criticados a esta muñeca fue haber impuesto un estereotipo de belleza. América Ferrera, nacida en Estados Unidos en el seno de una familia de origen hondureño, afirma que de niña nunca jugó con esta muñeca y tampoco se había visto representada en ese mundo de Barbie.

“Me parece muy asombroso que esta narrativa tan icónica, influyente y dominante del mundo haya cambiado y se haya expandido a muchos de nosotros. No creo que esto pueda ser subestimado o menospreciado”, agrega la actriz.

Ferrera también señala que esta película derriba esos estándares de belleza, adultez y éxito que han acompañado a Barbie en gran parte de estos más de 60 años. “Si antes era ‘puedes ser cualquier cosa que quieras’, ahora el mensaje es ‘puedes ser tú mismo’ y celebrar más de lo que eres”, agrega.

Robbie, por su parte, afirma que encuentra “muy abrumadora” la idea de que puedes ser cualquier cosa y que el mensaje que le tocó en lo más profundo fue “sos suficiente, tal y como sos, ya lo estás haciendo excelente”.

“Creo que hay algo muy aspiracional en Barbie con lo de ‘eres buena, tal como eres, ya la estás rompiendo’. Creo que yo necesitaba escuchar esto al hacer esta película y espero que este sea uno de los mensajes que la gente se lleve”, remarca.

“Creo que el sentimiento que me dejó la película fue una alegre celebración de nuestra unicidad y de darte el permiso de amarte exactamente como sos y dejar atrás lo que ya no nos sirve”, señala a su vez Ferrera. La actriz afirma que la experiencia de esta película fue de una “profunda aceptación” de sus propias imperfecciones y de abrazarse a sí misma.

Ryan Gosling es simplemente Ken. Ese eterno compañero de Barbie, quien la escolta en su viaje hacia el mundo de los humanos. El actor compara su experiencia con el vestuario de Ken con la de haber tomado mucho tequila. “Es muy divertido en el momento, pero viene aparejado de una resaca tremenda”, expresa.

La <i>vie en rose</i>

La creación de Barbieland no solo provocó una escasez mundial de pintura en color rosa, sino un enorme reto para el director de fotografía mexicano Rodrigo Prieto, con quien Margot Robbie ya había trabajado en “El lobo de Wall Street”.

“Para un director de fotografía, un mundo completamente rosa no es tan divertido, como lo es para la audiencia, si lo tienes que iluminar”, comenta la actriz. Detalla que Prieto tuvo que tratar de poner algunas sábanas grises para mitigar el impacto de tanto rosa y evitar que los actores se vieran de un color extraño ante la cámara.

Otro objeto rosa que le ofreció una experiencia surreal a América Ferrera fue el convertible de Barbie. “Ese fue un momento increíble para mí”, remarca.

El elenco de “Barbie” está integrado además por Emma Mackey, Will Ferrell, Michael Cera, Dua Lipa, Kate McKinnon, Nicola Coughlan, John Cena, Hari Nef, Alexandra Shipp, Simu Liu, entre otros.

Finalmente, Margot Robbie señala que la hace muy feliz ver esta película y que también tuvieron esa sensación haciéndola. “Es una explosión de alegría, color, amor y creo que realmente es lo que el mundo está esperando”, concluye.

<i>Soundtrack</i> de ensueño

Otro aspecto destacado de “Barbie” es su banda sonora, producida por Mark Ronson y en la que intervienen reconocidas cantantes de la actualidad, con un infaltable guiño al éxito noventoso “Barbie girl” de Aqua. Nicky Minaj y Ice Spice cantan sobre las bases de esta canción el tema “Barbie World”.

Dua Lipa, quien también da vida a una de las Barbies de la película, también sumó la canción “Dance the night” a la película, que ya se convirtió en un hit radial.

La colombiana Karol G puso el reguetón en el soundtrack del filme con “Watati”, una canción junto a Aldo Ranks.

Billie Eilish presentó la reflexiva “What Was I Made For?”, mientras que Charli XCX se sumó con “Speed Drive” y el grupo de K-Pop Fifty Fifty junto a la rapera estadounidense Kaliii presentaron “Barbie Dreams”.

En tanto, Sam Smith se sumó a esta banda sonora con “Man I Am”, una canción desde la perspectiva de Ken.

Barbiemanía en Paraguay

El furor por el estreno de Barbie también se hizo sentir en Paraguay, donde más de 10.000 entradas fueron adquiridas en la fase de preventa. Las boutiques sacaron a relucir sus prendas de color rosa y se ofrecen paquetes especiales de manicura inspirada en el mundo de Barbie.

El avant-première, realizado en las salas del Cinemark, también contó con cientos de invitados que fueron a las salas luciendo alguna prenda o accesorios que remiten al mundo de Barbie, a la par de disfrutar de diversas activaciones de maquillaje, ropa o tomarse una fotografía en una caja de muñecas gigante.

La película recorre la historia de Barbie y cómo la misma se fue estableciendo en la cultura popular. Altas dosis de sarcasmo, una fuerte crítica al patriarcado y a los cánones de belleza impuestos por esta muñeca también están presentes en este filme que goza de una deslumbrante y colorida puesta visual.