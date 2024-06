Aye Alfonso, que el éxito se encargue del ruido

—Hola, Aye... ¿Cómo estás? ¡Felicitaciones! Nos pusiste felices, le pusiste feliz a todo el país.

—Muchísimas gracias, es una gran emoción la que siento hasta ahora.

—Todavía no pisás tierra seguro.

—Claro que no, y creo que va a durar para toda la vida.

—¿Tenés ya planeado cuándo venís a Paraguay?

—El 28 de junio a las 9:00 llego a Paraguay.

—¿Y cuál es el siguiente paso, qué planes tenés?

—El siguiente paso es grabar, seguir grabando álbumes, con el gran sello discográfico que es Universal Music Group y continuar si Dios permite con los éxitos. También seguir hasta donde el público me permita, que, como siempre digo, un artista no es nada sin en cariño de la gente; seguir para adelante hasta donde ellos me concedan.

—¿Por cuánto tiempo sería ese contrato con Universal Music Group?

—Tendríamos que ver. Estamos tratando de negociar con ellos porque no sabemos todavía de cuánto sería la duración del contrato.

—¿Vos estabas segura de que ibas a ganar o estabas –igual que todo el país– cruzando los dedos? Contanos cómo te sentías en ese escenario de Factor X.

—Realmente me dejaron con la boca abierta... todo el pueblo paraguayo. No me esperaba tanto cariño. Y ya cuando se iba acercando la final, era cada vez más y más el cariño y apoyo de la gente, sentía con mayor intensidad el calor de Paraguay. Entonces, yo también a medida que se aproximaba esa final percibía que pintaba bien. Esto va a ir bien porque el paraguayo es fanático, pensé y eso me demostró. No sé como agradecerles a mis compatriotas, a todo el pueblo que me sostuvo para esta gran victoria. Fue emocionante. Al principio, como que estaba un poco insegura, pero ya después, hacia los últimos momentos, me sentía cada vez más ganadora.

—Vimos que tenías muchos fans con sus banderas en el estudio.

—Asimismo. Justamente, ya en las últimas galas, la semifinal y en la final misma hubo paraguayos que se quedaron afuera porque ya no había más espacio en el set y ya no cabían. Pero ellos permanecieron allí fuera. Esperaron con sus banderas, con comida, con muchísimas cosas. Entonces, era impresionante todo el apoyo. Ya al término del programa, yo salía y les saludaba, salíamos en fotos y nos abrazábamos. Era impresionante cómo ellos estuvieron allí acompañándome.

—Ahora que triunfaste y recordás aquella vez que te presentaste diciendo que Rocío Durcal vino a Sudamérica para conquistar y, ahora, vos te ibas a España para conquistar. ¿Cómo sentís eso en estos momentos?

—Me falta muchísimo por conquistar todavía. Pero gracias a este gran logro tengo fans de Abraham Mateo, que son españoles, que me empezaron a seguir y viceversa. Los paraguayos que le siguen hoy a Abraham también ya conocen más de su arte y su talento. Entonces, creo que estoy todavía en proceso de conquistar, de ir conquistando España.

—¿Con Abraham siguen los planes de trabajo? Nos comentó que quiere venir a Paraguay.

—Estuve escuchando las entrevistas que le estuvieron haciendo y estoy hablando con él. Todavía quedan muchas cosas y muchas sorpresas para ustedes, pero no les puedo contar aún. Yo continúo hablando con Abraham y sigo en contacto con él. Tenemos muchas cosas por hacer y, como dije, muchas sorpresas.

—Hablando de sorpresas. ¿La presencia de tu familia fue sorpresiva o ya sabías que ellos iban para la final?

—¡Fue realmente una sorpresa! El día de la final ellos llegaron y yo lloré muchísimo, todo el día... Por suerte, aparecieron horas antes de la presentación, porque si aparecían durante mi presentación, yo no sé cómo hubiera cantado de la emoción y del llanto. No sé cómo me hubiera salido la voz. Entonces, por suerte, horas antes aparecieron ellos y lloré muchísimo, me emocioné y grité... Fue una sorpresa increíble que va a quedar para toda mi vida.

—Como que ya asimilaste esa emoción a la hora de cantar...

—Sí, ya cuando llegó el momento de mi presentación estaba mucho más tranquila. Inclusive, ellos estaban de público en el set y verlos también allí me dio una fuerza y motivación más para cantar y estaba mucho más segura, me sentía completa. Ya no me importaba el resultado porque sea cual fuere ellos estaban allí para sostenerme.

—Lo que no supimos es la cantidad de votos...

—Eso no se sabe. Inclusive, yo pregunté a la producción del programa si me podrían brindar ese dato, esa información al término y me dijeron que no podían.

—Y eso de los pequeños grandes roces con las integrantes del jurado, Lali Espósito y Vanesa Martin, ¿fueron parte del show o algo real?¿Está todo zanjado o cómo quedó?

—Realmente de ese tema no sé qué pensar... Obviamente, todo es tele, como se dice, pero fue muy real. Mi reacción fue real, las de ellas también sentí que fueron reales. Pero ya es un tema pasado, lo malo ya pasó. Ahora hay que centrarse en lo positivo, ese tema ya no me gustaría recordar porque fue un momento muy nuevo para mí, incómodo... Entonces, recordemos lo positivo y que ya salimos victoriosos.

—Si Lali viene a Paraguay, ¿la acompañarías para que la gente no le reclame?

—(Risas...) Claro que sí, vamos a ver qué pasa. Creo que en algún momento ojalá pueda ir a conocer nuestro hermoso país.

—¿Qué mensaje especial dejarías para alguien o los jóvenes?

—Lo que siempre digo a todos mis seguidores y a la gente es que sigan sus sueños, trabajen mucho, con mucha disciplina. Todo el éxito y toda la recompensa solamente viene con mucho trabajo y mucha disciplina. Y la frase que uso en todos lados y en mi vida es siempre trabajar en silencio y que tu éxito haga ruido...

IDENTIKIT

Nombre: Ayelén Tahis Alfonso Ledesma.

Edad: 21 años.

Fecha de nacimiento: 22 de agosto de 2002 (Día del Folclore Paraguayo).

Signo zodiacal: Leo.

Padres: Aníbal Javier Alfonso Ledesma (50) y Lissy Lourdes Ledesma Cañete (61).

Hermanos: Mariasela Melissa Kohn Ledesma (40), María Elena Kohn Ledesma (36) y Aníbal Jesús Alfonso Ledesma (26).

Profesión: artista.

Comida favorita: Caldo de poroto quesu y vori vori.

Club: Cerro Porteño.

Deporte favorito: kick boxing, pesca y fútbol.

Hobbies o pasiones: compartir con mi familia, ir de pesca.

