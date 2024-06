La canasta mecánica

La verdad del mundo es que, aunque todo sucede por causa y efecto, la realidad es tan compleja que no podemos predecir nada, solo sabemos que todo está en continuo cambio y movimiento. La suerte está echada, frase atribuida a Julio César cuando en un punto de no retorno decidió cruzar el río Rubicón, y reconoció que no sabía las consecuencias de su osadía. Alea iacta est, se suele utilizar en situaciones que implican riesgo, o que marcan un antes y un después y no hay suficiente elementos de juicio para anticipar consecuencias. Por eso se señala a la suerte como portadora de la última palabra.

Es interesante comprobar que, en plena era cibernética todavía existen consumidores de amuletos protectores contra cualquier adversidad. Es que la ciencia con todos sus argumentos racionales, está lejos de proporcionar el apoyo psicológico que brindan estos objetos a la hora de afrontar situaciones difíciles cargadas de temor y ansiedad.

Lo curioso de los talismanes es que, incluso las personas que se suponen más racionales, y se burlan de semejantes supercherías, suelen usarlos en la vida cotidiana.

Entre la realidad y la fantasía, estos objetos funcionan porque la fe que se deposita en ellos pone en marcha las insospechadas facultades de la mente humana que, la mayoría de las veces están bloqueadas por el miedo o el escepticismo.

Dice la tradición esotérica, que un amuleto de la suerte es un objeto íntimo y personal que se usa como protección, el cual recuerda que el universo nos asiste y está de nuestra parte. Aunque el objeto puede ser cualquier cosa querida, una joya, una pluma o un diente, los expertos sugieren recurrir a las piedras espirituales que tienen la capacidad de absorber las malas vibraciones y transmutarlas en positivas.

Ágata, turmalina negra, cuarzo transparente, cuarzo amarillo también conocido como citrino, el cuarzo rosado, el ahumado, el cuarzo azul, la selenita y el ojo de tigre, existe una inmensa variedad de cristales minerales formados bajo tierra. Adele, Katy Perry, las hermanas Gigi y Bella Hadid, Victoria Beckam y Kim Kardashian entre otras celebridades, recurren a la protección de las piedras sagradas.

Las experiencias vividas generan una actitud positiva o negativa ante las cosas, de tal manera que quienes tuvieron éxitos en diversas actividades y circunstancias, confían en seguir logrando más éxitos Así también existen grupos humanos que cultivan la mala onda, la desconfianza y el pesimismo que arrastran al fracaso. La gente tildada de yetatore parece estar rodeada por un campo magnético de influencias negativas que los lleva a ser víctimas de constantes acontecimientos desafortunados.

El antiguo refrán dice que algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Quién lo sabe. Por lo pronto encenderé una vela aromática para atraer la presencia de ángeles.

