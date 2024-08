Nada más lindo que el deporte: niño futbolista

–¿A qué edad comenzaste en el mundo del fútbol? ¿Alguien te impulsó o inspiró a hacerlo?

–Comencé a jugar a los 2 años, gracias al impulso y la ayuda de mi papá.

–¿Te acordás de tu primera pelota? ¿Cómo era y quién te la dio?

–Era una pelota chiquita de Olimpia, que me regalaron en mi cumpleaños.

–¿En qué momento entrenás o practicás? ¿Cuántas horas?

–Entreno dos horas de lunes a viernes, después del colegio.

Lea más: La generación alfa, ¿Qué sabemos?

–¿Participaste en alguna competencia nacional o internacional? ¿Cuál fue la más reciente? ¿Cuáles fueron los logros alcanzados?

–Sí, en competencias internacionales participé en diciembre de 2023 en el Mundial de Futsal, en Foz de Iguazú, y este año en marzo participé del Barça Academy World Cup en Barcelona, España, en fútbol de campo. El mes pasado, en julio, participé del torneo El Norte, que fue en Córdoba, Argentina, también en fútbol de campo. Y competencia nacional juego todos los fines de semana: sábados y domingos por Olimpia Élite. La competencia internacional más reciente fue la de Córdoba, en donde salimos campeones Copa Oro con Olimpia Élite, y ganamos también el Apertura con Olimpia Élite este año.

–¿Te gusta viajar? ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo?

–Sí me gusta mucho viajar y mi lugar favorito en el mundo es Barcelona, España.

–¿Cómo combinás tus actividades con el colegio? ¿Es difícil prestarles atención a ambas cosas? ¿Qué materias son las que más te gustan?

–Mis profes me ayudan mucho y presto atención en clase, y recién a la salida del colegio me voy a mis prácticas de fútbol. Las materias que más me gustan son educación física y matemática.

–¿En qué te gusta ayudar a mamá y papá?

–Siempre ayudo a mi papá a hacer asado y a mi mamá en lo que necesite.

–¿Hay algún futbolista famoso a quien admires? ¿Quién es y por qué?

–A Messi, porque me gusta mucho cómo juega y todo lo que ganó, y actualmente también me gusta mucho Lamine Yamal, que juega en el Barcelona y en la selección española, con solo 17 años.

–¿Cuál es tu mayor sueño?

–Jugar fútbol en Europa, ganar la Champions y el Balón de Oro.

–Cuando seas grande, ¿a qué te gustaría dedicarte?

–Quiero ser jugador de fútbol.

–¿Cómo te imaginás tu país ideal?

–Con buenas personas y con mucho fútbol.

Lea más: Generaci{on alfa: moda en lenguaje digital

–¿Cómo ves a los demás niños de tu edad? ¿Hay algo que te gustaría decirles a otros niños de tu edad, o algo que te gustaría hacer por ellos?

–Me gustaría decirles que no hay nada más lindo que el deporte, y más si se juega con amigos.

IDENTIKIT

Nombre: Rubén Núñez Carrasco

Fecha de nacimiento: 30/09/2015

Padres: Rubén Núñez y Cecilia Carrasco

Un programa favorito de Tv o un juego favorito: Playstation FC24

Un postre preferido: Helado

Mascota y nombre: No tengo