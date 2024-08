Día del Estilista: La fecha más importante para celebrar la belleza

LUJÁN HALLEY

Ser peluquera, un sueño desde niña

Luján Halley es especialista en corte para damas. Empezó a los 22 años, aunque ser peluquera es algo que siempre soñó y deseó desde que tiene uso de razón. Hoy dirige un espacio único e integral para las mujeres más exigentes.

A Luján la empujó de lleno al mundo de la peluquería la posibilidad realizar un curso en el exterior. “Eso para mí fue clave, pues si no era por esa oportunidad no sé si lo hubiera probado aquí”, confiesa.

Desde entonces no paró y siempre se mantiene al tanto de las últimas tendencias que la ubican entre las más tops del Paraguay. Para ella capacitarse es la constante y siempre investiga y se informa sobre todos los avances en su profesión y especialidad.

En su estudio Lujan Halley Hair Image, un lugar privado personalizado y muy exclusivo para asesoramiento, mantenimiento y cambios de look exclusivo en cortes femeninos, pone feliz a quienes pasan por sus manos.

Algo que le llena de satisfacción y orgullo es el hecho de que a las clientas les encanten su nuevo look. “Lo que más hoy en día demandan la clientas es tener un look fácil y práctico de llevar, pero obviamente que les favorecen siempre lo moderno y atractivo”.

IDENTIKIT

Nombre: Luján Halley

Lugar de nacimiento: Asunción

Estudios y especializaciones: Academias Marco Aldany, Madrid; Tigi NY; Vidal Sassoon; Toni&Guy

Plato favorito: milanesas

Una celebridad que le inspira: Kate Moss

ADISON MONTIEL

Trabajar la hermosura natural

Adison Montiel es un experto en maquillaje social en Áva Club. Su incursión en este mundo del estilismo ha sido casi por accidente, dada su profesión inicial de fotógrafo.

Inmerso hoy en el mundo del maquillaje Adison confiesa que lo suyo fue fruto del azar: “En realidad es un accidente! Debido a que soy fotógrafo -como profesión inicial- el maquillaje se volvió una necesidad que luego se me terminó yendo de las manos -por suerte- gracias a tanta demanda”.

Como profesional se dedica a “resaltar la belleza natural” de las personas, pues no todas pueden maquillarse de la misma manera, debido a los diferentes tipos de rostro. Además debe ir acorde con la producción y el evento. “Amo entender para qué se maquillan mis clientas. Y no solo maquillarlas porque es un trabajo”.

Su constante formación la coordina con todas las tendencias que le hagan sentir cómodas a sus clientas y en función a eso elige las especializaciones.

Lo que más le piden las clientas en Ava Club es el famoso soft glam!, pues no dejan de ser ellas mismas.

IDENTIKIT

Nombre: Adison Montiel

Fecha de nacimiento: 5 de octubre de 1996

Lugar de nacimiento: San Lorenzo

Estudios de estilismo: Caro Benítez Makeup Studio, Máster Class Dior, Máster Class con Bettina Frumboli, Cursos intensivos con MABBY Autino, Cursos online de Patrick Ta

Hobby: Cocinar, conocer restaurantes nuevos.

Un plato favorito: El asado y las pastas!

Una celebridad cuyo estilo te inspire: Patrick Ta, Mario Dedivanovic, Doniella Davy, Nikki MakeUp y Pat Mcgrath

JAVIER ÁLVAREZ & ÓSCAR ALONZO

Un team para esos días especiales

Expertos en el mundo del estilismo Javi se destaca como maquillador hace diez años y Óscar en color, corte y peinado desde hace 17 años. Ambos forman parte de Espacio Santorini donde disfrutan con mucho orgullo de esta noble y apasionante profesión.

“Como equipo lo que más nos gusta es vivir las diferentes situaciones que se nos presentan, en el día a día! Que nos elijan para sus días especiales”, afirman Javier y Óscar, dos apasionados de su profesión. Todos los días tienen el gusto de trabajar con la Primera Dama de la Nación, Leticia Ocampos.

Ahora se aprestan para el glow makeup, que viene con todo para el verano, en el caso de Javi y Oscar está listo para el color de la temporada; tonos dorados, vibrantes y cálidos.

Javier arrancó desde el mundo de la cosmética a los 19 años: “Arranqué especialmente con producción de fotos. Cuando estudié maquillaje estaba trabajando en un banco y en una oportunidad me llamó un amigo que tenía una tienda de ropas y ahí fue donde conocí a un fotógrafo que me llamó para otros trabajos. Fue así que decidí dedicarme 100% al mundo del maquillaje”, refiere.

No para de realizar cursos online y siguiendo blogs de revistas internacionales para estar al día. “El underpainting es una de las técnicas que más se está utilizando en el mundo del maquillaje por las celebrities. Actualmente estoy trabajando con esta técnica para las novias que deben estar impecables el día de la boda”.

Óscar Alonzo, un genio de la colorimetría, corte y peinado, comenzó a los 17 años como cajero en el salón de su tío. Allí surgió la curiosidad hacia el rubro y decidió formarse como profesional en una reconocida academia.

Al igual que Javier no para de realizar cursos en el exterior y especializaciones a través de las plataformas digitales que son una gran herramienta para avanzar.

Las tendencias en el mundo de ambos van por el glow makeup, las ondas con volumen, lacios perfectos, peinados descontracturados.

IDENTIKIT

Nombre: Javier Alvarez Alonso

Fecha de nacimiento: 10 de febrero de 1994

Lugar de nacimiento: Asunción

Estudios: Maquillaje Social y Tendencias de makeup

Especialidad: Maquillaje Novias y Red Carpet

Hobby: Pasar tiempo con mis amigos

Un plato favorito: Cortes de carne

Una celebridad cuyo estilo te inspire: Patrick Ta, Ash K Holm

Un famoso con el que te gustaría trabajar: Sarah Jessica Parker

IDENTIKIT

Nombre: Óscar Alonzo

Fecha de nacimiento: 21 de septiembre de 1992

Lugar de nacimiento: Asunción

Estudios de estilismo: 3 años en la Academia Joseph

Especialidad: Peinado y color

Hobby: pesca, actividades al aire libre y jugar al fútbol

Un plato favorito: me encanta comer!

Una celebridad cuyo estilo te inspire: Miley Cirus, por su versatilidad y transformación!

Un famoso con el que te gustaría trabajar: Vivi Siqueira, es una persona que me inspira, logro mucho con esfuerzo y creo que apunta al éxito siempre.

ALEXIS GONZÁLEZ & PABLO INSFRÁN

Artistas del oficio con pasión y encanto

Desde muy joven Alexis y Pablo se dedican al mundo de la peluquería femenina, profesión que eligieron gracias a la pasión y el encanto que despertaba en ellos el oficio.

Alexis ingresó al mundo del estilismo viendo a su tía Marlene haciendo galas del oficio en su peluquería y Pablo a su vez viendo a Alexis.

Ambos no se cansan de participar en varios cursos de capacitación internacional cada año. “Nos preparamos bastante para estar a la altura de lo que buscan nuestras clientas”, afirman.

Además del clásico bob hay otros cortes que se suman en tendencia en la actualidad: “El corte bixie es una mezcla entre el bob y bixie. También encontramos el corte boxish se caracteriza por que es un look mas andrógino y el clavicut que es un estilo de corte que promete seguir uno de los más demandados. Entre la colorimetría encontramos diversidad de tonos y técnicas como el efecto gloss que busca las clientas para lograr sus melenas saludables y que llama la atención tanto por el color y calidad del pelo”, modalidades que desarrollan a cabalidad en la pelu Hair studio.

Aquí los clientes optar por los cortes de pelo y el corte personalizado. “No se trata solo de cortar y peinar al cliente. Somos artistas que utiliza el talento y la creatividad”, afirman.

IDENTIKIT

Nombres: Cristhian Alexis González y Pablo Insfrán

Especialidad: Estilistas

Hobby: Entrenar

Un plato favorito: Asado (Alexis) y milanesa (Pablo)

Una celebridad cuyo estilo te inspire: Teresa Codas

AUGUSTO SANTIVIAGO & JORGE OSMAR

Genios del glamour en pelo y maquillaje

Todo lo que sea el arte del pelo y maquillaje va con Augusto Santiviago y Jorge Osmar, quienes hace seis años crearon la marca propia Glam Squad con alto nivel de profesionalismo y glamour.

“Nos dedicamos a todo lo que esté relacionado con el pelo y maquillaje: corte, peinados, maquillaje social, estilismo para novias y quinceañeras, producciones fotográficas y también nos dedicamos a asesorar respecto a técnicas de maquillaje”, se presentan Augusto Santiviago y Jorge Osmar.

Augusto comenzó a muy temprana edad, pues siempre estuvo involucrado en diferentes disciplinas del arte como el teatro y la danza que lo impulsaron a incursionar en el maquillaje. “Me llamó la atención desde temprana edad y a los 16 años tuve la suerte de conocer a profesionales que me guiaron y me ayudaron a direccionar mi carrera. Desde ahí no paré más”, dice Augusto.

Este dinámico estilista nos cuenta también que desde pequeño le daba mucha curiosidad observar a la hermana que bailaba ballet pegándose pestañas postizas y maquillándose de manera dramática: “Era un momento mágico donde podes transformarte en la imagen que tengas en mente”, resalta.

Ambos aseguran que como, hoy día existe mucho acceso a información y actualización constante para cuestiones de técnicas y productos gracias al internet, también se ocupan de reforzar las relaciones con proveedores de productos de salón. “La capacitación más todo eso nos mantienen al tanto de todas las tendencias y productos para cumplir la necesidad de cada clienta”.

“Para el makeup buscamos una piel hidratada y con un acabado fresco y liviano, siempre cuidando la colorimetría y la intensidad dependiendo de la necesidad. Es importante también mirar más allá de las tendencias y concentrarse en la necesidad de cada rostro”, afirman.

Augusto y Jorge crearon hace un poco más de 6 años creamos la marca Glam Squad donde vienen trabajando e incorporando nuevos profesionales al equipo, todos con el mismo nivel de profesionalismo.

En cuanto al maquillaje menciona Augusto que hoy día las mujeres buscan algo que les favorezca a cada una con respecto a su tipo de piel y forma de rostro, hay más conciencia con respecto a una atención más personalizada e individual.

IDENTIKIT

Nombre: Augusto Santiviago

Lugar de nacimiento: Asunción

Estudios de estilismo: maquillaje social, caracterización, pasarela y fotografía.

Especialidad: maquillaje profesional

Hobby: yoga, danza, ir al cine y educar mi perrita Yoghi

Un plato favorito: chipa guasu con verduras grilladas, hechos por Teo.

Una celebridad cuyo estilo te inspire: Me inspiran las bellezas más clásicas de Hollywood, así como también me inspiran las caras más raras del cine Almodovariano.

Un famoso con el que te gustaría trabajar: Lady Gaga o Meryl Streep.

IDENTIKIT

Nombre: Jorge Osmar

Lugar de nacimiento: Nueva Italia

Estudios de estilismo: producción, pasarela , fotografía, etiqueta y protocolo.

Especialidad: Peinado profesional y cortes

Hobby: hacer ejercicios, salir a caminar, escuchar buena música y estar centrado en mi mundo. Amo mi soledad!!!!

Un plato favorito: La milanesa hecha por mí.

Una celebridad cuyo estilo te inspire: Me inspiran las de la época de oro del cine los 50′ 60′ y 70′ mucho glamour de la época!!!

Un famoso con el que te gustaría trabajar: Naomi Campbell y Rossy de Palma.

