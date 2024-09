La canasta mecánica

Procedente de Grecia y cultivada durante la época romana, el estoicismo está resurgiendo en nuestro tiempo. Bajo el nombre de movimiento neo estoico, su atractivo actual radica en la capacidad de proporcionar una filosofía abstracta, además de un conjunto práctico de herramientas para enfrentar los desafíos cotidianos. ¿Podrá el remoto estoicismo ser una ayuda para superar la inquietud ansiosa del presente?

Las virtudes estoicas, la sabiduría, la justicia, la moderación y la fortaleza, trataban de construir un carácter fuerte y preparado para afrontar los reveses de la vida, pero también la mesura en el disfrute de las comodidades y placeres. No hay que olvidar que su fundador, Zenón de Citio, presentó el estoicismo como alternativa filosófica al epicureísmo, que declaraba como supremo bien el placer.

El momento en el que Lawrence C. Becker publicó su libro Un Nuevo Estoicismo, en 1998, puede considerarse como la instauración del nuevo movimiento neo estoico. El libro es un rescate a la vez que una vindicación de la ética estoica, escrita por un académico que conoce bien su filosofía y que, además, durante toda su vida supo superar una enfermedad tremenda como la polio. En Internet se puede encontrar el mencionado libro en PDF, como también podcasts que abordan la lectura de clásicos estoicos y sitios que ven al estoicismo como una forma filosófica de vida y una manera racional de espiritualidad.

Quienes apuestan a la moral estoica defienden conceptos tradicionales como deber cívico, resistencia ante la adversidad o austeridad en las expresiones de afecto. Escritores, influencers, empresarios, celebridades, deportistas, actores y políticos se proclaman estoicos en los medios de comunicación. En la época clásica, el pensamiento estoico estaba en la mente de emperadores y esclavos. La llegada del cristianismo conservó las ideas compatibles con la religión. Si bien el estoicismo no fue olvidado, salió de la boca de la persona promedio. Ahora, en el siglo XXI estamos presenciando una verdadera popularización.

Empresarios de grandes fortunas de Silicon Valley se declaran estoicos, se someten a baños helados a las 5 de la mañana, duermen de pie y soportan el dolor sin quejarse.

La mayor dificultad del estoicismo como del budismo no es la aplicación de normas antiguas en un mundo recontra consumista y completamente diferente al antiguo, sino que al final del día, no está tan mal tener apegos y sufrir la pérdida, el dolor y el riesgo de ser rechazados, que es lo que nos hace verdaderamente humanos. Seamos estoicos y ricos, o no lo seamos.

En general, la popularidad del estoicismo es algo positivo (aunque no sea el estoicismo de Marco Aurelio) como pasó en su día con el budismo: algunas personas profundizarán en él, otras se conformarán con escuchar la guía Headspace unos diez minutos al día.

