Lo último de los chats con IA

Actualmente, hay actualizaciones entre asistentes virtuales y promesas de cambios en cómo interactuamos o utilizamos estos servicios que pueden hacer un montón de cosas, cada vez con más precisión, aunque su margen de error aún existe.

En la práctica, la IA ya no es ni una ciencia ficción ni tecnología solamente para unos cuantos, sino que ya se encuentra en nuestros celulares, computadoras, redes sociales e, incluso, electrodomésticos, aunque en estos últimos podría tratarse más de una jugada de marketing.

De igual manera, cuando uno quiere “conversar” con la inteligencia artificial, hay tres opciones que se destacan entre las disponibles: la primera, ya mencionada, ChatGPT; seguida de Gemini de Google y tampoco se queda atrás Grok, de Elon Musk. Una coincidencia entre las tres plataformas es que en agosto tuvieron anuncios que pueden ayudar a decidir cuál usar.

GPT-5 con sus “doctorados en el bolsillo”

OpenAI presentó su nuevo modelo GPT-5 y, según el fundador de la empresa, Sam Altman, utilizar esta nueva versión será como “tener equipo de expertos con un nivel de doctorado en su bolsillo, trabajando para usted”. En palabras simples, se promete un “cerebro más rápido, preciso y económico” que sus versiones anteriores y si antes –a veces– se equivocaba o tardaba, ahora se asegura que la exactitud será mucho mayor.

Asimismo, podría analizar textos más largos y resolver problemas complejos de programación con más facilidad.

“Es un sistema unificado que sabe cuándo responder con rapidez y cuándo pensar más para ofrecer respuestas expertas. GPT-5 está disponible para todos los usuarios: los suscriptores Plus disfrutan de más uso, y los suscriptores Pro tienen acceso a GPT-5 pro”, menciona la empresa.

Incluso, aseguran que este modelo es el mejor para todo lo que se refiere a preguntas relacionadas a la salud, lo que va a permitir a los usuarios “informarse y defenderse”, aunque es importante recordar que ninguna IA reemplaza una consulta médica.

Grok 4 y 5

Al mismo tiempo que GPT-5 era lanzado, Elon Musk no quiso quedarse atrás y aseguró que su chatbot con inteligencia artificial, Grok, también tendrá su quinta versión antes de que termine este año.

“Grok 5 saldrá antes del final de este año y será devastadoramente bueno”, mencionó el multimillonario e, inclusive, apuntó que el modelo completo de Grok 4 supuestamente ya es más avanzado que la nueva versión de su competencia.

De momento, los usuarios pueden alternar entre utilizar Grok 3 o 4, cuyas características suelen ser con “menos filtros” (aunque en varias ocasiones muy polémicas) y se destaca por su acceso en tiempo real a internet mediante la red social X, también de Musk.

Uno de los mejores usos que tiene Grok se centra justamente en lo mencionado, la posibilidad de preguntar y pedir los últimos datos que puede encontrar sobre un tema específico, ya sea algún tipo de noticia, novedad, chisme, lanzamiento o cualquier tipo de acontecimiento.

Gemini el “profesor”

A comienzos de este mes, Google lanzó “Gemini 2.5 Deep Think”, que corresponde a un modo de razonamiento avanzado para los suscriptores de Google AI Ultra. Según la G informática, esta nueva capacidad está diseñada “para abordar problemas complejos que requieren un pensamiento más profundo y prolongado”. Su interés recae en un proceso de “lluvia de ideas” para tareas como el desarrollo iterativo, la investigación científica y la programación.

Por otra parte, para mejorar el aprendizaje y el estudio, Gemini incorporó varias herramientas como, por ejemplo, generar cuestionarios, tarjetas didácticas y guías de estudio personalizadas para que una preparación para un examen sea mucho más efectiva. Como un “profesor”, también ofrece un modo guiado e interactivo que desglosa la información paso a paso en lugar de solo ofrecer respuestas directas.

También como parte de sus actualizaciones trabajan en la habilitación de un “Chat Temporal”, cuyo fin es una mayor privacidad para los usuarios durante sus conversaciones con Gemini, sin que estas se guarden en el historial ni se utilicen para entrenar los modelos de IA. “Esta opción es ideal para explorar temas privados o ideas que no se desean conservar,

garantizando que la conversación no influirá en la experiencia futura del usuario”.

Ahora, ¿cuál tengo que usar? Esta pregunta puede tener un montón de respuestas, pero cada chatbot tiene su propio estilo. GPT-5 promete eficiencia y mayor énfasis en código, Grok se destaca por su inmediatez con búsquedas en vivo y Gemini se posiciona muy fuerte en temas educativos, así que –finalmente– depende de cada usuario.

