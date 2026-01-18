La canasta mecánica

Por lo tanto, luchar contra la opresión patriarcal, es buscar un mundo más justo y humano para todas las personas. La antropóloga Rita Segato enfatiza que el patriarcado es el origen de la explotación y las jerarquías y, al desactivarlo, se beneficia toda la sociedad, incluidos los hombres, que sufren bajo mandatos de masculinidad tóxica.

En psicología la masculinidad tóxica hace referencia al conjunto de comportamientos y actitudes nocivas asociadas a los hombres, que suelen ser vistas como signos de virilidad o de ser un hombre de verdad y que en las relaciones familiares pueden tener como consecuencia problemas como los daddy issues.

Daddy issues es un término popular no un diagnóstico que se traduce como problemas con papá o problemas paternos, y se refiere coloquialmente a las consecuencias emocionales o conductuales en la vida adulta, especialmente en relaciones derivadas de una relación conflictiva, ausente o insatisfactoria con la figura paterna durante la infancia. Esto se manifiesta en patrones de apego inseguro, búsqueda de validación, o relaciones disfuncionales que suelen afectar tanto a hombres como mujeres.

Sobre todo cuando somos bebés o criaturas pequeñas pequeños y tenemos la sensación de que nuestros padres lo saben todo y todo lo pueden resolver. Debe ser doloroso crecer esperando una aprobación paterna que no se manifiesta o vivir una decepción importante en ese terreno. Esa carencia podría aumentar si los padres se divorcian y el papá sea distante, o que le dé exagerada prioridad al trabajo y no esté presente o incluso que se vaya de nuestras vidas por una muerte prematura.

Tus primeras figuras de apego crean lo que yo llamo tu “plantilla de intimidad”: la base de cómo te relacionas con los demás en la edad adulta, dice Bianca L. Rodríguez, Coach de vida holística.

Prosiguiendo con el tema inicial, el feminismo no es una lucha sectaria, sino una búsqueda de justicia y una nueva forma de convivencia que libera a hombres y mujeres de un sistema limitante, según la antropóloga Rita Segato. No se trata de mujeres contra hombres, aunque eso pueda deducirse de ciertos comportamientos de mujeres feministas extremas y de hombres ultra machistas. El patriarcado impone a los hombres roles de fuerza y dominio que también son una carga y una forma de infelicidad. La lucha por la equidad de género es una lucha por un orden social diferente, que beneficie a la humanidad en su conjunto.

Al desafiar la base del patriarcado, el feminismo no solo busca la emancipación femenina, sino la construcción de una sociedad más plena y justa para toda la humanidad.

