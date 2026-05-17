Agenda cultural y artística del 17 al 23 de mayo de 2026

DOMINGO 17
Show de comedia / Muertas de risa
Ofrecido por: Lorna Cepeda y Natalia Ramírez
Hora: 20:00
Lugar: Banco Central del Paraguay
Informaciones: ticketea.com.py
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Teatro / Nunca estuve en Dublín
Ofrecido por: GUB Produce y Arlequín Teatro
Hora: 20:00
Lugar: Arlequín Teatro
Informaciones: tuti.com.py
JUEVES 21
Wine speed testing / Cata de vinos
Ofrecido por: 836 Cocina Internacional
Hora: 20:00
Lugar: 836 Cocina Internacional
Informaciones: ticketea.com.py
Concierto / Granel Sessions
Ofrecido por: Denise Henscholek e invitados
Hora: 20:00
Lugar: El Granel (Juan de Salazar entre San José y Artigas)
Informaciones: @elgranelasu
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Conferencia / Mario Alonso Puig
Ofrecido por: Mario Alonso Puig
Hora: 20:00
Lugar: Auditorio del Banco Central del Paraguay
Informaciones: ticketea.com.py
VIERNES 22
Show de comedia / Cortocircuito
Ofrecido por: A mamá le dieron dos años
Hora: 20:30
Lugar: Salón de Convenciones del Banco Central del Paraguay
Informaciones: ticketea.com.py
SÁBADO 23
Concierto / Rock al puerto
La segunda edición de este festival será en el Puerto de Asunción a partir de las 13:00 y contará con la presencia de Andrés Calamaro, una de las figuras más influyentes del rock en español; la banda argentina Estelares, reconocida por sus melodías sofisticadas y letras sensibles; y Usted Señalemelo, considerada una de las propuestas más innovadoras de la nueva generación del indie argentino. Más informaciones en ticketea.com.py
Concierto / Berta Rojas, La huella de las cuerdas
Ofrecido por: Berta Rojas
Hora: 20:00
Lugar: Gran Teatro del Banco Central del Paraguay
Informaciones: ticketea.com.py