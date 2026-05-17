Agenda cultural y artística del 17 al 23 de mayo de 2026

DOMINGO 17

Show de comedia / Muertas de risa

Ofrecido por: Lorna Cepeda y Natalia Ramírez

Hora: 20:00

Lugar: Banco Central del Paraguay

Informaciones: ticketea.com.py

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Teatro / Nunca estuve en Dublín

Ofrecido por: GUB Produce y Arlequín Teatro

Hora: 20:00

Lugar: Arlequín Teatro

Informaciones: tuti.com.py

JUEVES 21

Wine speed testing / Cata de vinos

Ofrecido por: 836 Cocina Internacional

Hora: 20:00

Lugar: 836 Cocina Internacional

Informaciones: ticketea.com.py

Concierto / Granel Sessions

Ofrecido por: Denise Henscholek e invitados

Hora: 20:00

Lugar: El Granel (Juan de Salazar entre San José y Artigas)

Informaciones: @elgranelasu

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Conferencia / Mario Alonso Puig

Ofrecido por: Mario Alonso Puig

Hora: 20:00

Lugar: Auditorio del Banco Central del Paraguay

Informaciones: ticketea.com.py

VIERNES 22

Show de comedia / Cortocircuito

Ofrecido por: A mamá le dieron dos años

Hora: 20:30

Lugar: Salón de Convenciones del Banco Central del Paraguay

Informaciones: ticketea.com.py

SÁBADO 23

Concierto / Rock al puerto

La segunda edición de este festival será en el Puerto de Asunción a partir de las 13:00 y contará con la presencia de Andrés Calamaro, una de las figuras más influyentes del rock en español; la banda argentina Estelares, reconocida por sus melodías sofisticadas y letras sensibles; y Usted Señalemelo, considerada una de las propuestas más innovadoras de la nueva generación del indie argentino. Más informaciones en ticketea.com.py

Concierto / Berta Rojas, La huella de las cuerdas

Ofrecido por: Berta Rojas

Hora: 20:00

Lugar: Gran Teatro del Banco Central del Paraguay

Informaciones: ticketea.com.py