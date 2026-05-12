“El Renacer Albirrojo” comienza su recorrido internacional por Argentina, EE.UU. y España

Tras su estreno en los cines de Paraguay, el documental “El Renacer Albirrojo” comenzará esta semana su recorrido por pantallas de Argentina, Estados Unidos y España.

Este miércoles 13 tendrá una función especial en el Cine Gaumont de Buenos Aires, Argentina, a partir de las 21:30. Las entradas anticipadas se pueden adquirir en el perfil de este cine en Facebook y también en la boletería de la sala ubicada en la Avda. Rivadavia 1635.

La proyección contará con el apoyo de la Embajada de Paraguay en Argentina y la presencia de la embajadora Helena Felip.

La función, según destacaron a través de un comunicado, se enmarca en el “fortalecimiento de los vínculos audiovisuales entre ambos países, en coincidencia con la reciente alianza estratégica de coproducción cinematográfica entre el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) de Argentina”.

El documental, que registra el camino de la Selección Paraguaya de Fútbol para su clasificación a la Copa del Mundo 2026 y el impacto social que esto generó, también se exhibirá en Nueva York, Estados Unidos, el próximo domingo 17 de mayo.

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La proyección será en el AMC Empire 25, complejo de cine ubicado muy cerca de Times Square, sobre 42nd Street entre la avenidas 7th y 8th.

“El Renacer Albirrojo” también desembarcará en Madrid, España, el próximo 21 de mayo. La película se exhibirá en el cine Palacio de la Prensa, una histórica sala ubicada sobre la Gran Vía.

“Estas proyecciones representan un nuevo paso para el cine paraguayo y una oportunidad para conectar con la comunidad paraguaya del exterior, además de acercar la historia de la Albirroja a nuevos públicos internacionales”, destacaron los responsables de la película.

El documental cuenta con entrevistas exclusivas al director técnico Gustavo Alfaro y a los jugadores Miguel Almirón, Julio Enciso, Junior Alonso, Matías Galarza, Gustavo Gómez, entre otros.