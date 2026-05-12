Cine y TV
12 de mayo de 2026 a la - 18:13

“El Renacer Albirrojo” comienza su recorrido internacional por Argentina, EE.UU. y España

Gustavo Gómez, con chaqueta azul, sonríe mientras un niño en camiseta roja le devuelve la sonrisa en un ambiente de fútbol.
Gustavo Gómez sonríe junto a Renato en una escena de la película "El Renacer Albirrojo"Gentileza

El documental “El Renacer Albirrojo”, dirigido por Armando Aquino y Alfredo Galeano, comenzará este miércoles su recorrido internacional. La película que, a través de varias historias humanas, retrata la pasión por la Albirroja se exhibirá en Argentina, Estados Unidos y España.

Por Maripili Alonso

Tras su estreno en los cines de Paraguay, el documental “El Renacer Albirrojo” comenzará esta semana su recorrido por pantallas de Argentina, Estados Unidos y España.

Este miércoles 13 tendrá una función especial en el Cine Gaumont de Buenos Aires, Argentina, a partir de las 21:30. Las entradas anticipadas se pueden adquirir en el perfil de este cine en Facebook y también en la boletería de la sala ubicada en la Avda. Rivadavia 1635.

La proyección contará con el apoyo de la Embajada de Paraguay en Argentina y la presencia de la embajadora Helena Felip.

La función, según destacaron a través de un comunicado, se enmarca en el “fortalecimiento de los vínculos audiovisuales entre ambos países, en coincidencia con la reciente alianza estratégica de coproducción cinematográfica entre el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) de Argentina”.

Mujeres decoran con bandera paraguaya; una lleva camiseta blanca con detalles rojos y azules, la otra viste ropa oscura y gorro rojo.
Ibes Barreto de Ávila, una cocinera del Mercado 4, es una de las protagonistas de "El Renacer Albirrojo".

El documental, que registra el camino de la Selección Paraguaya de Fútbol para su clasificación a la Copa del Mundo 2026 y el impacto social que esto generó, también se exhibirá en Nueva York, Estados Unidos, el próximo domingo 17 de mayo.

La proyección será en el AMC Empire 25, complejo de cine ubicado muy cerca de Times Square, sobre 42nd Street entre la avenidas 7th y 8th.

“El Renacer Albirrojo” también desembarcará en Madrid, España, el próximo 21 de mayo. La película se exhibirá en el cine Palacio de la Prensa, una histórica sala ubicada sobre la Gran Vía.

“Estas proyecciones representan un nuevo paso para el cine paraguayo y una oportunidad para conectar con la comunidad paraguaya del exterior, además de acercar la historia de la Albirroja a nuevos públicos internacionales”, destacaron los responsables de la película.

El documental cuenta con entrevistas exclusivas al director técnico Gustavo Alfaro y a los jugadores Miguel Almirón, Julio Enciso, Junior Alonso, Matías Galarza, Gustavo Gómez, entre otros.