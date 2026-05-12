Música
12 de mayo de 2026 a la - 16:09

Tan Biónica vuelve a Paraguay: ¿cuánto cuestan y dónde se consiguen las entradas?

Concierto de Tan Bionica.
El grupo argentino Tan Biónica se volverá a presentar en Paraguay el próximo mes de octubre, presentando las canciones de su álbum "El regreso".Silvio Rojas

Tan Biónica se presentará nuevamente en Paraguay el próximo 10 de octubre, presentando sus principales éxitos en el Arena Asunción. Las entradas se podrán adquirir a partir de este miércoles y en esta nota te contamos cuánto cuestan y dónde se pueden conseguir.

Por Maripili Alonso

La agrupación argentina Tan Biónica está lista para ofrecer otra noche mágica en Paraguay, presentando sus canciones de la mano de Chano, Bambi, Diega y Seby. El próximo 10 de octubre será el concierto en el nuevo Arena Asunción, en el marco de la gira de su álbum “El regreso”.

Este nuevo tour de Tan Biónica se puso en marcha el pasado mes de marzo en el estadio de Vélez en Buenos Aires. También recorrió las ciudades argentinas de Tucumán, Santa Fe y Mendoza.

La gira llegará a Ciudad de México en septiembre y, tras su paso por Paraguay, cuenta con fechas para las ciudades españolas de Madrid y Barcelona en el mes de octubre.

Chano Moreno, vocalista de Tan Biónica, durante el show que ofrecieron en el anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino en 2024.
Chano Moreno, vocalista de Tan Biónica, durante el show que ofrecieron en el anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino en 2024.

Este miércoles 13 se habilitará una preventa exclusiva de entradas para clientes de Itaú con tarjetas de crédito Visa, quienes accederán a un 20% de ahorro y hasta 10 cuotas sin intereses.

Esta preventa se extenderá hasta este jueves 14 de mayo, mientras que la venta general comenzará al agotarse el cupo de preventa o el viernes 15 de mayo a las 10:00.

Las entradas se podrán adquirir a través de linke-arte.com, todoticketparaguay.com, y en el Hipermercado El Pueblo de Acceso sur.

Los precios y sectores en la fase de Hot Tickets serán los siguientes:

  • Campo VIP A y B: G. 700.000
  • Experiencia Lounge: G. 1.000.000
  • Camarotes/ Mesas: G. 690.000
  • Preferencias: G. 500.000
  • Campo: G. 300.000
  • Platea: G. 240.000