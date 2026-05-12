Tan Biónica vuelve a Paraguay: ¿cuánto cuestan y dónde se consiguen las entradas?

La agrupación argentina Tan Biónica está lista para ofrecer otra noche mágica en Paraguay, presentando sus canciones de la mano de Chano, Bambi, Diega y Seby. El próximo 10 de octubre será el concierto en el nuevo Arena Asunción, en el marco de la gira de su álbum “El regreso”.

Este nuevo tour de Tan Biónica se puso en marcha el pasado mes de marzo en el estadio de Vélez en Buenos Aires. También recorrió las ciudades argentinas de Tucumán, Santa Fe y Mendoza.

La gira llegará a Ciudad de México en septiembre y, tras su paso por Paraguay, cuenta con fechas para las ciudades españolas de Madrid y Barcelona en el mes de octubre.

Este miércoles 13 se habilitará una preventa exclusiva de entradas para clientes de Itaú con tarjetas de crédito Visa, quienes accederán a un 20% de ahorro y hasta 10 cuotas sin intereses.

Esta preventa se extenderá hasta este jueves 14 de mayo, mientras que la venta general comenzará al agotarse el cupo de preventa o el viernes 15 de mayo a las 10:00.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las entradas se podrán adquirir a través de linke-arte.com, todoticketparaguay.com, y en el Hipermercado El Pueblo de Acceso sur.

Los precios y sectores en la fase de Hot Tickets serán los siguientes: