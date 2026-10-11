Día del Ñandutí: Tejiendo memoria viva

Cada segundo domingo de octubre, el país conmemora el Día Nacional del Ñandutí, una fecha instituida para revalorizar no solo la finura de este encaje, sino fundamentalmente el esfuerzo cotidiano de las artesanas que sostienen este legado histórico. Originario de Itauguá, principal centro de producción y conservación del tejido en el departamento Central, el oficio exige jornadas prolongadas frente al bastidor con una precisión milimétrica.

El término, proveniente de la lengua guaraní, significa “tela de araña”, una denominación que describe con absoluta fidelidad la complejidad de sus entramados circulares. Las tejedoras elaboran manteles, carpetas, abanicos y accesorios mediante un proceso minucioso que puede demandar desde varias horas hasta meses enteros de labor ininterrumpida.

Lejos de los parámetros de la producción masiva actual, cada pieza se caracteriza por su absoluta singularidad. Cada cultora imprime su propia interpretación sobre el lienzo, convirtiendo el trabajo manual en una verdadera obra de arquitectura textil y en un pilar socioeconómico fundamental para numerosas familias dedicadas íntegramente a este rubro en la comunidad.

Convergencia entre alta costura y rescate cultural

En los últimos años, el diseño contemporáneo y la alta costura nacional han incorporado con fuerza el ñandutí en prendas exclusivas, logrando una exitosa fusión entre la estética tradicional y las tendencias modernas del mercado. Esta incursión en las pasarelas revitalizó significativamente la demanda del sector y abrió nuevas ventanas comerciales para las creadoras locales.

No obstante, las instituciones del área y los referentes culturales enfatizan que subsisten desafíos estructurales importantes vinculados al justo reconocimiento económico de la labor artesanal. La valoración social debe traducirse inexorablemente en una retribución financiera equitativa que compense el tiempo, la alta destreza y la profunda dedicación invertidos en cada creación original.

Salvaguarda de los saberes comunitarios y continuidad generacional

La preservación de esta técnica depende directamente de la transmisión oral y práctica en el ámbito familiar, espacio donde madres y abuelas instruyen con paciencia a las nuevas generaciones alrededor de la mesa de trabajo. Este aprendizaje cotidiano asegura que el patrimonio cultural inmaterial permanezca plenamente vigente frente a los cambios sociales.

Mientras existan manos dispuestas a sostener la aguja y el hilo con esmero, el ñandutí continuará consolidándose como un testimonio vivo de la memoria colectiva paraguaya, proyectando su rica identidad hacia el futuro sin renunciar jamás a sus profundas raíces históricas y comunitarias.