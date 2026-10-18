25 años impulsando sueños a través del inglés

“Yo no puedo”. Esa frase, pronunciada por quienes creen que nunca lograrán hablar inglés con soltura, representa uno de los mayores desafíos de la enseñanza de idiomas.

Para el fundador, director y CEO de One2One English Academy, superar esa barrera es tan importante como aprender vocabulario o comprender las reglas gramaticales.

Con 25 años de trayectoria institucional y más de 27 años de experiencia docente, Fretes Dávalos acompañó a estudiantes de distintas edades y profesiones. En ese recorrido, comprobó que las necesidades cambiaron: hoy, más que aprobar un examen, las personas buscan comunicarse con seguridad, participar en reuniones, desenvolverse en entrevistas laborales, viajar o relacionarse con el mundo.

“Eso nos exige conectar lo que enseñamos con lo que cada alumno necesita hacer”, explica. Por eso, One2One trabaja con un enfoque comunicativo y personalizado, que incluye conversaciones, simulaciones de entrevistas, presentaciones y reuniones, además de ejercicios de comprensión auditiva, lectura y escritura. El objetivo es que los estudiantes utilicen el idioma desde el comienzo y puedan trasladar lo aprendido a situaciones reales.

Un idioma que abre puertas

Hablar inglés puede marcar una diferencia significativa, porque amplía las posibilidades de acceder a empleos, becas, certificaciones internacionales, nuevos mercados y contactos profesionales. También facilita el acceso directo a información y conocimientos que contribuyen al crecimiento de cada persona.

“En Paraguay tenemos personas con muchísimo talento y preparación que encuentran una barrera cuando una oportunidad exige inglés”, señala el director. Su aspiración es que el idioma deje de ser un obstáculo para convertirse en una herramienta que permita mostrar capacidades y avanzar hacia nuevas metas.

Durante estos 25 años, la academia acompañó a personas y equipos de empresas como Grant Thornton, Banco Continental, Nike, Grupo AJ Vierci, Telefuturo y otras. Además, se desempeña como proveedora oficial de enseñanza de inglés para el Club Olimpia, acompañando el desarrollo de sus jugadores.

Sin embargo, el aprendizaje no está reservado a quienes buscan crecer profesionalmente. También ayuda a un emprendedor a comunicarse con proveedores del exterior, a un joven a prepararse para oportunidades internacionales o a cualquier persona que desee viajar con mayor autonomía.

Aprender sin miedo a equivocarse

Uno de los principales obstáculos es la frustración de quienes estudiaron durante años, pero todavía sienten inseguridad al hablar. A esto se suman el temor a cometer errores, la falta de tiempo y la dificultad de mantener la constancia.

Frente a esos desafíos, Fretes Dávalos considera fundamental crear un ambiente donde cada alumno pueda preguntar, practicar y equivocarse sin vergüenza. El seguimiento, las evaluaciones periódicas y la adaptación de las actividades a las necesidades individuales permiten reconocer avances y sostener la motivación.

Una conversación que antes se evitaba, una pregunta respondida con seguridad o una reunión en la que alguien finalmente se anima a participar pueden convertirse en pequeñas victorias que impulsan a continuar.

La tecnología también aporta nuevas posibilidades. Las clases virtuales y la inteligencia artificial facilitan la práctica y el acceso a contenidos, pero el fundador sostiene que estas herramientas deben estar acompañadas por objetivos claros y orientación docente.

“Aprender un idioma tiene mucho de relación humana: animarse a hablar, equivocarse, recibir una corrección con empatía y ganar confianza”, afirma. Para él, detrás de cada pantalla hay una persona con una historia, dificultades y aspiraciones que necesitan ser escuchadas.

El primer paso puede cambiarlo todo

Al celebrar los 25 años de One2One, el director mira el camino recorrido con gratitud y renovada motivación. Reconoce que el proceso no fue fácil, pero encuentra en la enseñanza una razón para seguir adelante.

“Mi sueño es que más paraguayos se animen, confíen en su talento y estén preparados cuando llegue una oportunidad. Que el inglés los ayude a llevar sus sueños más lejos”, expresa.

Su mensaje invita a dejar de lado la idea de que aprender otro idioma es una meta inalcanzable. No se trata de hablar perfectamente desde el primer día, sino de avanzar paso a paso, practicar con constancia y atreverse a utilizar lo aprendido.

Porque nunca es tarde para empezar ni es necesario saberlo todo para dar el primer paso. A veces, el cambio comienza cuando una persona deja de decir “Yo no puedo” y se permite intentarlo.

Después de 25 años, One2One mantiene esa filosofía: seguir enseñando, acompañando y ayudando a transformar el aprendizaje en nuevas posibilidades. “You make it real” es mucho más que una frase: es una invitación a convertir los objetivos en acciones y las oportunidades en realidades.

Más info

https://www.one2one.com.py/