Dos nuevos modelos BYD 100% eléctricos

El Yuan Plus incorpora nuevas tecnologías y detalles

El modelo Yuan Plus viene con mucha más tecnología incorporada.

En otros mercados se lo conoce como Atto 3, un vehículo de alta gama lanzado recientemente en el Paris Motor Show, donde ganó hace 15 días las cinco estrellas de NCAP en seguridad europea, gracias a su equipamiento con sensores interactivos que permiten que el vehículo realice frenos predictivos, incluso bloqueo de giros, según sea que detecte personas u otros vehículos en peligro de colisión.

También está equipado con 7 airbag, tiene velocidad de crucero adaptativa, detector de punto ciego, también los sensores de presión de neumáticos.

“Es un vehículo fantástico en cuanto a seguridad, que está creando furor en todo el mundo a poco tiempo de haber sido presentado mundialmente. Ya está presente en nuestro país, y hace poco también fue incorporado a los mercados de Brasil, Colombia y Uruguay”, señala Pascuali.

Entre los detalles del habitáculo se pueden citar un sistema de iluminación led, un sistema de sonido Dirac, de origen europeo. Otro punto que destacar es la batería con que están equipados los vehículos, que son mucho más delgadas y más seguras. Tienen una composición litio-ferro-fosfato que a diferencia de la batería tradicional de litio-magnesio, resiste incluso pruebas de perforación.

Miguel Carrizosa, presidente de Diesa; Camilo José Carrizosa, ejecutivo de Diesa; y Pablo Pascuali, gerente de la marca, compartieron los detalles de los nuevos modelos y la estrategia de la marca junto a Barbara Huang, sales manager de la división autos de BYD America.

Novedades en el Yuan Pro y la promoción en Cadam

Al igual que la versión Plus, el Yuan Pro llega al mercado paraguayo con un nuevo diseño exterior, con un frontal mucho mas refinado, con detalles de luces led, que marcan la diferencia con la versión anterior. En cuanto a su equipamiento es más estándar, pero aun así con detalles en su interior destacables, como la pantalla de 12″ giratoria, que permite una interacción dinámica con el usuario.

Está igualmente equipado con una batería de hierro fosfato y litio, que brinda una autonomía segura de 400 kilómetros.

Ambas versiones del Yuan están con una promoción especial hasta que finalice la feria Cadam Motor Show, que se desarrolla en el Paseo La Galería.

El modelo Yuan Pro cuenta con una bonificación de US$ 2.000 para su compra y la versión Plus una bonificación de US$ 3.000, hasta el próximo cuatro de diciembre, explica Pablo Pascuali, gerente de la marca en Diesa.

Respecto a las novedades que podría ofrecer la marca en un futuro cercano, Pascuali adelanta que Diesa está en el análisis de traer al mercado nacional otro modelo muy demandado de la marca a nivel mundial.

Asimismo, ya están en tratativas para traer al país la nueva versión del modelo BYD Tang EV, una camioneta SUV de alta gama, con tecnología de punta utilizada en marcas prémium. “Es posible que tengamos novedades interesantes el próximo semestre”, dijo Pascuali.

Las principales características de la prestigiosa marca

A la prestigiosa marca de vehículos eléctricos le caracterizan tres aspectos principales que son seguridad, fortaleza y rendimiento.

En el aspecto de rendimiento su diferencial se basa en las baterías de litio-ferro-fosfato, que además de superar las pruebas de fuego, golpes y peso, resiste también perforaciones, y sigue funcionando, destacan desde Diesa.

La delgadez de la batería permite un mayor espacio en cabina en ambas versiones, y su durabilidad permite que tenga una expectativa de vida útil de hasta 1.200.000 kilómetros, que traducido en años podría abarcar entre 15 y 30 años, según su uso. Ambos modelos tienen una garantía sobre la batería de 8 años o 500.000 kilómetros, con un rendimiento mínimo de capacidad de recarga del 60%. La autonomía del vehículo con una carga completa es de 400 kilómetros.

En cuanto a la fortaleza se destacan los materiales utilizados en su construcción, más aún considerando que son eléctricos 100%, que le diferencian respecto a otras marcas de vehículos eléctricos. Hoy BYD supera en el mercado mundial a Tesla, que va segundo, y muy ampliamente a otras marcas de locomoción eléctrica.

En cuanto a su seguridad, fue reconocido en 7 campos por la autoridad europea en seguridad de autovehículos, la NCAP, durante la última Feria Mundial del Automóvil de París, según publicaciones especializadas.