Construir el crecimiento con mayor previsibilidad

El sector de la construcción atraviesa una etapa de recuperación, aunque las obras públicas y privadas muestran comportamientos diferentes. José Luis Heisecke, presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), considera que existen oportunidades para sostener la actividad, siempre que se garantice continuidad en las inversiones y previsibilidad para las empresas.

En el ámbito privado, los desarrollos inmobiliarios, las viviendas y los proyectos industriales y logísticos mantienen perspectivas favorables. En las obras públicas, Capaco destaca la ejecución reportada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) al cierre de septiembre, que alcanzó G. 4,6 billones, equivalentes al 63% de su Plan Financiero. En el componente de inversiones, la ejecución llegó al 65%.

Para Heisecke, el nivel de ejecución debe acompañarse de desembolsos regulares y del cumplimiento integral de los contratos, incluidos los intereses que correspondan por mora. La previsibilidad permite a las empresas organizar personal, compras y equipos con menos incertidumbre.

Para el cierre de 2026, la expectativa de Capaco es alcanzar un crecimiento cercano al 3,5%. La proyección dependerá de la continuidad de la inversión pública y privada durante el último trimestre, de los pagos y de las condiciones climáticas. Sobre el empleo, Heisecke enfatiza que cada obra genera puestos directos y moviliza a proveedores, transportistas, técnicos, profesionales y subcontratistas.

Añade que los programas de vivienda pueden abrir oportunidades para pequeñas y medianas constructoras, al distribuir proyectos y empleo en distintos puntos del país. Para aprovechar ese potencial, se necesita continuidad en las iniciativas habitacionales.

Asimismo, el titular de Capaco destaca la tecnología y la formación también son desafíos. La digitalización, los nuevos sistemas constructivos y los procesos industrializados pueden mejorar la productividad y el control de calidad, pero requieren capacitación. Además de ingenieros, hacen falta técnicos, maestros de obra, operadores de maquinaria y trabajadores especializados. Heisecke considera clave fortalecer la articulación entre empresas, universidades, centros de formación y el Estado.

De cara a 2027, el proyecto de presupuesto del MOPC contempla alrededor de G. 9,2 billones y propone destinar el 70% a inversión pública. La perspectiva es alentadora, aunque depende de la aprobación y ejecución efectiva. Para convertir los recursos en obras y empleo, Capaco plantea una programación financiera realista, pagos oportunos y proyectos técnicamente preparados.

La inversión privada y la vivienda también serán relevantes. La planificación deberá considerar los riesgos climáticos, con medidas preventivas y cronogramas adaptados a cada región. La meta es consolidar la recuperación con previsibilidad, sin adelantar una tasa de crecimiento para 2027.