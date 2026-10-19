Energía solar, estándar de la construcción moderna

Energía Alternativa SA nació en 2006, cuando hablar de energía solar en Paraguay parecía una excentricidad, y hoy es referente del sector. “Fuimos de los primeros en instalar sistemas fotovoltaicos en el país”, recuerda Eduardo M. Viedma Paoli, presidente de la firma y de la Asociación Paraguaya de Energías Renovables (APER).

Diseña, provee, instala y mantiene sistemas solares residenciales, comerciales e industriales, además de proyectos llave en mano, almacenamiento con baterías (BESS) y consultoría técnica y regulatoria.

En construcción, integra la generación desde el diseño, tanto en obras nuevas como en edificios existentes.

Entre sus trabajos se encuentran “el estudio de prefactibilidad técnica para una planta solar de 140 MW AC con línea de transmisión de 220 kV, uno de los proyectos de mayor escala planteados en el país.

También la evaluación de oportunidades en la cartera de proyectos de almacenamiento en baterías (BESS) de la ANDE.

Entre sus obras figuran 183 paneles en la oficina de la Asesoría de Energías Renovables (ER), dependiente de la Dirección General Paraguaya (GP) Itaipú Binacional, sistemas en Plaza Real y el Edificio Fortaleza, y la primera estación de servicio con apoyo fotovoltaico, de Petrobras. Viedma, exmiembro del Consejo de Administración de Itaipú (2019–2023), participó en la elaboración de la Ley 7599/25 y su Decreto 6034/2026.

“Con la Ley 7599/25 por fin tenemos reglas claras”, afirma Viedma, quien prevé que la energía solar “deja de ser un ‘extra’ y pasa a ser un estándar de la buena construcción”.

La firma amplía su línea de baterías y apunta a proyectos mayores mediante contratos de compra de energía (PPA).