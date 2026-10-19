La evolución de los materiales a la tecnología

Casapro evoluciona ante un mercado que exige calidad, diseño, tecnología y respuestas integrales. La empresa amplía sus horizontes con nuevos rubros y servicios para ser un aliado estratégico de arquitectos, constructoras, profesionales y consumidores.

“Hoy el precio sigue siendo importante, pero ya no es el único factor de decisión”, señala Pablo Sanabria, directivo de Casapro, porque los clientes valoran la durabilidad, las terminaciones, el asesoramiento y el cumplimiento de las entregas.

La firma combina su trayectoria con una visión abierta a nuevas oportunidades.

Su propuesta incluye pisos, porcelanatos, revestimientos, sanitarios, grifería, equipamiento y soluciones para el confort y la carpintería, con el objetivo de acompañar el proyecto con productos de calidad, atención personalizada y responsabilidad en los plazos.

Casapro incorporó una unidad especializada en carpintería y soluciones para la industria del mueble. La iniciativa ayuda a carpinteros, fabricantes, arquitectos e interioristas a optimizar recursos y mejorar resultados.

“Muchos profesionales todavía destinan demasiado tiempo y recursos a procesos que podrían simplificarse mediante tecnología y servicios especializados”, explica Sanabria.

La unidad ofrece materiales, maquinaria industrial de precisión y servicios de optimización, corte y canteado. Así los clientes pueden reducir desperdicios, agilizar la producción y lograr terminaciones precisas sin grandes inversiones en equipos propios.

La empresa cuenta ahora con Cortecloud, la plataforma digital gratuita que permite diseñar muebles por módulos, generar listados de piezas, cotizar y gestionar pedidos. Está dirigida a profesionales y emprendimientos de distintos tamaños.

Para Sanabria, esta inversión busca que los clientes trabajen mejor, ganen competitividad y desarrollen proyectos con mayor eficiencia. Las soluciones digitales forman parte de una estrategia de actualización que conecta productos, servicios y procesos.

Como empresa hermana de Kuatiapo, Casapro aprovecha su trayectoria para explorar nuevas categorías, modernizar procesos y elevar sus estándares de atención.

Sanabria considera que el futuro de la construcción y el diseño interior paraguayo estará marcado por la integración entre diseño, calidad, tecnología y servicio.

“Queremos acompañar esa transformación siendo mucho más que un proveedor de materiales”, afirma.

La filosofía, resume el directivo, consiste en crecer e innovar sin perder de vista la confianza de los clientes. Casapro apuesta a abrirse a nuevos negocios y contribuir al desarrollo del país con una propuesta integral y calidad.