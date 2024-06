Producción nacional conquista mercados en todo el mundo

Según datos del Banco Central del Paraguay (BCP), desde el año 2020 hasta la fecha se exportaron al mundo productos por valor de 172.767.329 dólares, siendo el principal producto la leche larga vida con envase tetrapack.

El volumen de exportación durante los primeros años de esta década se resintió por efecto de la pandemia del covid-19, pero gradualmente fue creciendo y el año 2023 registró un volumen de 17.123 toneladas de productos por un valor de US$ 59.034.714, siempre según datos de BCP.

En el año 2020, la exportación fue por valor de US$ 26.893.122, por un volumen total de diversos productos derivados de 9.558.910 toneladas. En el 2021, las cifras fueron de US$ 28.332.021 por 8.574.583 toneladas; en el año 2022, US$ 45.889.065 por 12.047.188 toneladas.

Según los últimos registros del presente año, hasta el momento se exportaron productos lácteos por US$ 12.618.406 correspondientes a 3.648.027 toneladas.

Los mayores volúmenes exportados corresponden a leche líquida UHT envasada, leche en polvo, manteca y dulce de leche. En menor cantidad se ubican yogur, nata y queso.

La variedad de lácteos abarca la leche entera líquida y en polvo, leche semidescremada y descremada, queso de pasta semidura, manteca y dulce de leche.

En el informe se aprecia también la cantidad de países que requieren los productos industrializados de nuestro país.

Los destinos de nuestras exportaciones son: Angola, Arabia Saudita, Benin, Bahrein, Bolivia, Brasil, Camerun, Catar, Chile, Congo, Estados Unidos de América, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Georgia, Guinea Ecuatorial, Kazajastán, Líbano, Mauritania, Nigeria, República Dominicana, República Centroafricana, Rusia, Siria.

La exportación de la industria láctea nacional, según los datos del BCP, tiene un crecimiento sostenido que refleja la alta calidad de los mismos y la preferencia que va ganando a nivel mundial.