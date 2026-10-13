14 años de crecimiento

Gustavo Cabriza, integrante de la Comisión Directiva de Comampar y propietario de Irene Supermercado, destacó la evolución de la Expo Comampar.

“Es muy lindo saber que la gente, no solamente los clientes, sino también los proveedores, ven el crecimiento del canal mayorista y nos están apoyando para generar oportunidades de negocio”, expresó.

Competir con precios y apoyar lo nacional

Para Cabriza, la competitividad es uno de los grandes desafíos del comercio en el interior, donde los consumidores comparan precios y buscan aprovechar al máximo sus ingresos.

“El consumidor del interior sabe y es un tremendo buscador de precios. Por ende, tenemos una tarea siempre bastante complicada, pero tratamos de estar a la altura”, señaló.

En ese escenario, el respaldo a la producción paraguaya forma parte de la identidad de la empresa.

“Nuestro eslogan dice ‘Cuidando la economía paraguaya’, y hablamos en doble sentido, porque no solamente es para los clientes que compran en nuestras tiendas, sino también para los proveedores que buscan oportunidades de venta a través de nuestras góndolas”, explicó.

Fundado el 19 de mayo de 2012, Irene Supermercado se convirtió en una fuente de empleo y movimiento comercial para Tobatí.

Como socio activo de Comampar, también representa al departamento de Cordillera dentro del gremio.

Cabriza consideró que las perspectivas del sector siguen siendo positivas y confió en un cierre de año con nuevas oportunidades.