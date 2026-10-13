Apuesta por la eficiencia

El encuentro se realizó el jueves y viernes último, en el Centro de Convenciones de la Conmebol.

“Queremos que esta expo sea un punto de referencia y de encuentro para hacer negocios, acercarnos y conocernos un poco más entre quienes estamos detrás de la operación de las cadenas todos los días”, expresó Tolces.

Para el vicepresidente de Comampar, el sector cumple una función estratégica en la economía nacional, porque vincula la producción con el consumo, contribuye al abastecimiento de las comunidades y genera oportunidades para comerciantes, empresas y trabajadores.

“Cuando fortalecemos el comercio, crecen los proveedores, la industria nacional y los negocios de barrio. Se generan empleos y las familias acceden a más opciones y a mejores precios. Cuando esta cadena avanza, crece el Paraguay”, sostuvo.

Tecnología con resultados concretos

Uno de los principales desafíos del sector es incorporar herramientas tecnológicas que permitan optimizar procesos, mejorar la logística y ganar eficiencia.

Sin embargo, Tolces señaló que la modernización debe traducirse en beneficios tangibles para el consumidor.

“La tecnología sin un mejor servicio o una mejor atención o más eficiencia no tiene sentido por sí sola”, afirmó.

En ese sentido, explicó que las empresas trabajan para anticipar la demanda, reducir costos y mejorar el abastecimiento, con el propósito de ofrecer mejores condiciones tanto a los pequeños comerciantes como a las familias paraguayas.

El escenario también plantea consumidores cada vez más informados y exigentes, que comparan alternativas y buscan aprovechar mejor sus ingresos.

Ante esta realidad, la eficiencia operativa y una oferta competitiva adquieren mayor relevancia para el comercio mayorista.