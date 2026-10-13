Expo Comampar 2026
13 de octubre de 2026 - 01:00

Apuesta por la eficiencia

Autoridades nacionales junto a la Comisión Directiva de Comampar durante la inauguración de la III edición de la Expo Comampar, realizada en el Centro de Convenciones de la Conmebol.
Autoridades nacionales junto a la Comisión Directiva de Comampar durante la inauguración de la III edición de la Expo Comampar, realizada en el Centro de Convenciones de la Conmebol.Arcenio Acuña

El crecimiento del comercio mayorista, la incorporación de tecnología y la competitividad de la industria paraguaya marcaron el mensaje de Miguel Tolces, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados Mayoristas (COMAMPAR), durante la III edición de la Expo Comampar.

Por ABC Color
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El encuentro se realizó el jueves y viernes último, en el Centro de Convenciones de la Conmebol.

“Queremos que esta expo sea un punto de referencia y de encuentro para hacer negocios, acercarnos y conocernos un poco más entre quienes estamos detrás de la operación de las cadenas todos los días”, expresó Tolces.

Para el vicepresidente de Comampar, el sector cumple una función estratégica en la economía nacional, porque vincula la producción con el consumo, contribuye al abastecimiento de las comunidades y genera oportunidades para comerciantes, empresas y trabajadores.

“Cuando fortalecemos el comercio, crecen los proveedores, la industria nacional y los negocios de barrio. Se generan empleos y las familias acceden a más opciones y a mejores precios. Cuando esta cadena avanza, crece el Paraguay”, sostuvo.

Miguel Tolces, vicepresidente de Comampar, en la apertura.
Miguel Tolces, vicepresidente de Comampar, en la apertura.

Tecnología con resultados concretos

Uno de los principales desafíos del sector es incorporar herramientas tecnológicas que permitan optimizar procesos, mejorar la logística y ganar eficiencia.

Sin embargo, Tolces señaló que la modernización debe traducirse en beneficios tangibles para el consumidor.

“La tecnología sin un mejor servicio o una mejor atención o más eficiencia no tiene sentido por sí sola”, afirmó.

Proveedores y marcas se dieron cita en la Expo Comampar.
Proveedores y marcas se dieron cita en la Expo Comampar.

En ese sentido, explicó que las empresas trabajan para anticipar la demanda, reducir costos y mejorar el abastecimiento, con el propósito de ofrecer mejores condiciones tanto a los pequeños comerciantes como a las familias paraguayas.

El escenario también plantea consumidores cada vez más informados y exigentes, que comparan alternativas y buscan aprovechar mejor sus ingresos.

Ante esta realidad, la eficiencia operativa y una oferta competitiva adquieren mayor relevancia para el comercio mayorista.

Momento artístico en la Conmebol durante la expo que reunió al sector comercial mayorista.
Momento artístico en la Conmebol durante la expo que reunió al sector comercial mayorista.