Éxito Súper Mayorista se une a Comampar

Con esa visión, Éxito Súper Mayorista se incorporó a la Cámara de Mayoristas y Minoristas del Paraguay (Comampar) como socio número 21.

“Representa un paso natural y estratégico en nuestro plan de expansión y consolidación en Paraguay”, afirma Diana Duarte, su gerente de Marketing.

La ejecutiva sostiene que el trabajo conjunto entre compañías abre posibilidades para optimizar procesos, establecer alianzas duraderas y mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro.

Estos avances pueden traducirse en mayor competitividad de precios y mejores condiciones para los compradores. “En Éxito Súper Mayorista estamos convencidos de que el fortalecimiento del sector comercial e industrial se logra uniendo fuerzas”, expresa Duarte.

Desde esta perspectiva, la integración a Comampar representa una oportunidad para intercambiar buenas prácticas y construir estrategias comunes que favorezcan el crecimiento del rubro.

La participación en la III edición de la Expo Comampar también dejó resultados positivos para la empresa. “El balance es altamente satisfactorio. Esta tercera edición demostró la madurez y la dinámica del sector mayorista en Paraguay”, destaca.

“Ha sido un espacio clave no solo para estrechar lazos con las principales marcas y proveedores del país, sino también para reafirmar nuestro compromiso, para garantizar que las mejores ofertas, la mayor variedad y la mejor eficiencia logística lleguen siempre al consumidor final”, señala Duarte.

La incorporación a Comampar y la presencia en su principal exposición reflejan la intención de Éxito Súper Mayorista de consolidar su participación en el mercado nacional.