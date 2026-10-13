Impulsar el desarrollo

Como socio fundador de la Comampar, Comercial Baby mantiene una participación activa en iniciativas que buscan integrar a los distintos actores del sector y promover un entorno empresarial más dinámico y competitivo.

“Consideramos que la participación en espacios como la Expo Comampar constituye una oportunidad estratégica para consolidar relaciones comerciales, fomentar el intercambio de experiencias y generar nuevas oportunidades de negocios”, expresa Leguizamón.

Para Comercial Baby, estos espacios también permiten conocer nuevas perspectivas, identificar oportunidades de expansión y explorar alternativas que acompañen la evolución del mercado.

“En nuestra condición de socios fundadores de Comampar, reafirmamos nuestro compromiso institucional con el crecimiento de esta organización y con la promoción de iniciativas que impulsen la integración, la cooperación y el desarrollo empresarial”, señala.

En un mercado que exige capacidad de adaptación y relaciones comerciales cada vez más sólidas, la articulación entre los diferentes actores adquiere especial relevancia.

La posibilidad de compartir conocimientos y establecer acuerdos permite ampliar perspectivas, mejorar la competitividad y generar condiciones favorables para el desarrollo de nuevos proyectos.