Expo Comampar 2026
13 de octubre de 2026 - 01:00

Impulsar el desarrollo

Expo Comampar fue un espacio de encuentro que busca dinamizar el comercio nacional.
Expo Comampar fue un espacio de encuentro que busca dinamizar el comercio nacional.Arcenio Acuña

La III Edición de la Expo COMAMPAR representa una oportunidad para estrechar vínculos comerciales, compartir experiencias y explorar nuevos horizontes de crecimiento. Así lo sostiene Derlis Leguizamón, representante de Comercial Baby SRL, empresa que acompaña el desarrollo del comercio mayorista y minorista del Paraguay.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Como socio fundador de la Comampar, Comercial Baby mantiene una participación activa en iniciativas que buscan integrar a los distintos actores del sector y promover un entorno empresarial más dinámico y competitivo.

“Consideramos que la participación en espacios como la Expo Comampar constituye una oportunidad estratégica para consolidar relaciones comerciales, fomentar el intercambio de experiencias y generar nuevas oportunidades de negocios”, expresa Leguizamón.

Para Comercial Baby, estos espacios también permiten conocer nuevas perspectivas, identificar oportunidades de expansión y explorar alternativas que acompañen la evolución del mercado.

“En nuestra condición de socios fundadores de Comampar, reafirmamos nuestro compromiso institucional con el crecimiento de esta organización y con la promoción de iniciativas que impulsen la integración, la cooperación y el desarrollo empresarial”, señala.

En un mercado que exige capacidad de adaptación y relaciones comerciales cada vez más sólidas, la articulación entre los diferentes actores adquiere especial relevancia.

La posibilidad de compartir conocimientos y establecer acuerdos permite ampliar perspectivas, mejorar la competitividad y generar condiciones favorables para el desarrollo de nuevos proyectos.