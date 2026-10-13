Expo Comampar 2026
13 de octubre de 2026 - 01:00

Más espacio para las mipymes

El presidente de Comampar, Silvio Giménez, durante el acto inaugural de la Expo Comampar.
El presidente de Comampar, Silvio Giménez, durante el acto inaugural de la Expo Comampar.Arcenio Acuña

Durante el acto inaugural, el presidente de Comampar, Silvio Giménez, destacó el aporte de un sector que genera empleo, impulsa empresas y contribuye al abastecimiento en todo el país.

Por ABC Color
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“Cuando el comercio crece, también crecen las oportunidades para miles de paraguayos, porque el comercio es trabajo, es desarrollo y es uno de los principales motores de nuestra economía”, expresó.

También celebró la evolución de la exposición y el esfuerzo conjunto de los socios y las empresas participantes.

Por su parte, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, resaltó la transformación del canal mayorista paraguayo, que respondió a la llegada de nuevos competidores mediante la modernización de sus negocios.

“En vez de tenerle miedo a la competencia, se pusieron a la altura de la competencia”, afirmó.

Según el ministro, esa evolución permitió desarrollar establecimientos con estándares internacionales, precios competitivos y mejores servicios para los consumidores.

La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde; el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, y el presidente de Comampar, Silvio Giménez, recorren la feria.
La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde; el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, y el presidente de Comampar, Silvio Giménez, recorren la feria.

Riquelme instó además a los mayoristas a seguir abriendo espacio a la industria nacional y, especialmente, a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que necesitan oportunidades para exhibir sus productos y ampliar sus mercados.

La inauguración también contó con la presencia de la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde; el ministro de la Secretaría Nacional de Turismo, Javier Ramírez; el viceministro de Trabajo, César Segovia; la viceministra de Empleo, Verónica López; el viceministro de Rediex, Javier Rivero; la viceministra del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Verónica Argüello; y el secretario técnico de Sinafocal, Alfredo Mongelós.

Igualmente participaron el intendente electo de Luque, Hugo Farías, y el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Enrique Duarte, además de representantes de gremios, empresas e instituciones.

La expo recibió declaraciones de interés nacional de la Cámara de Diputados, interés turístico nacional de Senatur e interés institucional del Ministerio de Industria y Comercio.