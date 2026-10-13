Más espacio para las mipymes

“Cuando el comercio crece, también crecen las oportunidades para miles de paraguayos, porque el comercio es trabajo, es desarrollo y es uno de los principales motores de nuestra economía”, expresó.

También celebró la evolución de la exposición y el esfuerzo conjunto de los socios y las empresas participantes.

Por su parte, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, resaltó la transformación del canal mayorista paraguayo, que respondió a la llegada de nuevos competidores mediante la modernización de sus negocios.

“En vez de tenerle miedo a la competencia, se pusieron a la altura de la competencia”, afirmó.

Según el ministro, esa evolución permitió desarrollar establecimientos con estándares internacionales, precios competitivos y mejores servicios para los consumidores.

Riquelme instó además a los mayoristas a seguir abriendo espacio a la industria nacional y, especialmente, a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que necesitan oportunidades para exhibir sus productos y ampliar sus mercados.

La inauguración también contó con la presencia de la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde; el ministro de la Secretaría Nacional de Turismo, Javier Ramírez; el viceministro de Trabajo, César Segovia; la viceministra de Empleo, Verónica López; el viceministro de Rediex, Javier Rivero; la viceministra del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Verónica Argüello; y el secretario técnico de Sinafocal, Alfredo Mongelós.

Igualmente participaron el intendente electo de Luque, Hugo Farías, y el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Enrique Duarte, además de representantes de gremios, empresas e instituciones.

La expo recibió declaraciones de interés nacional de la Cámara de Diputados, interés turístico nacional de Senatur e interés institucional del Ministerio de Industria y Comercio.