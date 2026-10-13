Precios mayoristas y premios

Andrés Samudio, gerente general de la empresa, destacó el valor de integrar la Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay (Comampar), de la que forman parte desde hace cinco años.

Según explicó, el gremio facilita una mayor coordinación entre sus miembros y los proveedores, lo que permite desarrollar estrategias para mejorar la oferta al consumidor.

“Al estar mejor comunicados con los proveedores, se pueden tener mejores estrategias, cuyo objetivo final es poder transmitir al público, al consumidor final, mejores precios”, afirmó.

En un mercado cada vez más competitivo, Samudio señaló que la eficiencia operativa resulta fundamental para sostener la propuesta comercial.

Los márgenes reducidos exigen revisar constantemente los procesos y buscar alternativas que permitan mantener precios atractivos sin perder competitividad.

“Tenemos que trabajar todos los días en cómo ser más eficientes”, sostuvo.

También consideró que, aunque las empresas compitan entre sí, cada una puede desarrollar una propuesta diferenciada y contribuir a ampliar las opciones disponibles para los consumidores.

Premios y beneficios para fin de año

De cara a los últimos meses del año, El Ahorrazo prepara una promoción especial que combinará sus precios mayoristas con sorteos para premiar la fidelidad de sus clientes.

La iniciativa contempla premios que incluyen 2 vehículos, viajes , vale de compras por 1 año y variedad de electrodomésticos.

El objetivo es sumar beneficios a la experiencia de compra.

Para Samudio, el desafío es aprovechar las ventajas del trabajo gremial y trasladarlas directamente a las familias.

En ese sentido, la participación en Comampar representa una oportunidad para fortalecer vínculos comerciales, mejorar la relación con los proveedores y construir propuestas más convenientes.

Con una estrategia que combina precios, eficiencia y acciones promocionales, El Ahorrazo busca diferenciarse en un sector donde la competitividad se mide, sobre todo, en el valor que recibe el consumidor.