Sabores para compartir

La marca puso especial atención en su línea de pan dulces, anticipándose a las fiestas de fin de año, sin dejar de lado sus propuestas para meriendas, repostería y preparación de alimentos.

Nicolás Cabrera, encargado de marketing de Mickey, destacó que uno de los principales atractivos del stand fue la degustación de sus cinco variedades de pan dulce: marmolado, veneciano, milanés, con gotas de chocolate y con uvas.

La iniciativa permitió que los visitantes conocieran los sabores antes de elegir qué compartir en familia durante las celebraciones.

“Queremos que la gente pueda probar nuestros productos, conocerlos y después elegirlos para compartir en estas fechas especiales”, explicó Cabrera.

La propuesta incluyó también opciones para las meriendas, como cereales de chocolate y anillos, palitos salados, chipitas y cocido quemado Mickey, además de chocolate para degustar.

La variedad buscó mostrar alternativas para diferentes momentos del día y preferencias de consumo.

El recorrido por el stand permitió conocer otras líneas de la marca, entre ellas sales marinas, sal marina condimentada, sal marina entrefina y sal parrillera, esta última presentada con un nuevo packaging durante el Mundial.

A estas opciones se sumaron una amplia variedad de condimentos, hierbas y productos de repostería, como canela en rama, canela molida y polvo para hornear.

Cabrera señaló que participar en encuentros como la Expo Comampar resulta fundamental para fortalecer el vínculo con el mercado.

“Para nosotros es muy importante estar cerca de los clientes, los comerciantes y los consumidores finales. Estos espacios nos permiten recordarles los productos que tenemos y presentarles las novedades que vamos incorporando”, afirmó.