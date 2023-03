Es sobre (tu) memoria

«Nadie puede desaparecer del todo, ¿verdad?». Alberto Conejero, La piedra oscura.

En Es sobre nosotros (también), creación inédita de la compañía de teatro La Posdramática, un personaje, «Estudiante de teatro», como será referido durante toda la pieza, desea hacer una obra de teatro sobre la vida de Cástulo Vera Báez, joven paraguayo que desapareció en 1977, durante la dictadura estronista, en extrañas circunstancias.

Cástulo, latente

Su presencia, patente a los ojos de los espectadores, construye la imagen que clama por el no-olvido. No-olvido que, entre las oscuridades que nublan la memoria social, trata de iluminar el sendero al hecho acontecido. A la verdad. De este caso, uno de los tantos con los que el Plan Cóndor ensangrentó las páginas de los manuales de procedimientos de las dictaduras de la región, incluyendo la de Paraguay, La Posdramática hace materia propicia para presentar la verdad en favor de la memoria, con la que el Estado paraguayo sigue en deuda.

Frente a una realidad en la que el olvido se ha apoderado de los territorios de la memoria, vedándolos, Es sobre nosotros (también) pone al espectador en evidencia ante los tribunales del recuerdo, presentando el hecho que ya fue en un contexto escénico en que el espectador asumirá la culpa, culpa nuestra porque todavía no se ha hecho justicia. Y porque sí, el caso sigue abierto.

La injusticia, patente

La desaparición de Cástulo Vera Báez late en el pulso de esta obra. Late entre los casos encajonados. Es símbolo de injusticia y es símbolo de una deuda del Estado para con las víctimas de la dictadura más larga de Latinoamérica. Cástulo late hoy en el transcurrir de los injustos días de la indiferencia y la desidia.

El nacionalismo, desvencijado, bandera del gobierno actual, busca entre sus escombros oportunidades de reconstruir un pasado impoluto cuya imagen, para el gobierno, no debe estar manchada por malos acontecimientos como las atrocidades de Rodríguez de Francia, Francisco Solano López o Alfredo Stroessner. El gobierno, a través de sus órganos competentes, trata de callar las voces de la verdad que intentan forjarse en el recuerdo, componente fundamental que hace a la memoria y que todavía es relegado en los procesos académicos.

La dictadura en la educación

La experiencia de La Posdramática al ofrecer la obra a colegios evidencia la resistencia a recordar, a indagar en la historia para fortalecer la memoria. Con seguridad, el Ministerio de Educación y Ciencias se seguirá preguntando, como el personaje de una profesora de colegio en la obra: «¿Para qué recordar las cosas feas?», «¿no habrá alguna otra obra que permita a los niños mirar “más al futuro”?». Estas preguntas resumen la denostación del esfuerzo por la memoria y la reparación en favor de un olvido acorde con la ideología fanática y egoísta de la derecha de hoy. Ideología cuyas manifestaciones, desde la negación de los abusos de López, pese a la evidencia del documento histórico, y de Stroessner, pese no sólo al documento sino al testimonio, a la memoria oral que sigue vigente, hasta la reivindicación de tales personajes, hacen difícil promover políticas de memoria en todos los ámbitos para construir un futuro justo. Es sobre nosotros (también) pide al espectador un esfuerzo más para resistirse al olvido.

Posdrama: la nueva estructura

Los procesos del posdrama refuerzan la búsqueda de un lenguaje que trascienda el ámbito de la representación. Los espectadores, casi de manera lúdica, investigarán en imágenes potenciales que recrudecen la vivencia y pensarán en ello con conciencia, alejándose de la resistencia analítica y abriendo paso a la crítica desde una perspectiva social, humana. La empatía con la historia no solo retroalimenta este intercambio, sino el momento casi catártico que nos remite a la tragedia primigenia, catarsis en que el espectador purifica su alma a la luz de la verdad y la noción de la justicia en el caso de Es sobre nosotros (también). Todo ello se hace posible con el principio de ruptura de la cuarta pared, logrando una experiencia directa al imbuirse el espectador en la escena misma y permitir que la obra lo interpele.

La obra ofrece acciones, signos, sin ordenación lógica, lo que permite a los espectadores construir significados. La percepción de cada espectador variará según su experiencia personal, y en ello está el valor de la ausencia de unidad temática, cualidad del posdrama. Cada personaje, especialmente el de Cástulo, que encarna el «Estudiante de teatro», construye una suerte de polisemia a través de voces distintas que van otorgando referencias al poliedro que se ve en escena. Aquí, la percepción del espectador irá dándole a esa figura del personaje central distintos significados.

Podría decirse que la propuesta de esta obra no sólo condice con los postulados del posdrama, sino que sigue en la línea de la intención con la que fue concebido en los setenta. De hecho, en la introducción a la edición castellana de Teatro posdramático de Hans-Thies Lehmann (2013), José A. Sánchez observa que «el conceptualismo latinoamericano tuvo una dimensión política forzada por las dictaduras y la violencia de los setenta y los ochenta que dio lugar a activismos artísticos y teatrales» (p. 24). Siguiendo la estela de obras como, por ejemplo, Cine Splendid, de Sara Pinheiro, que parte de un hecho famoso acontecido durante la dictadura y conserva un formato documental enmarcado en un texto dramático, Es sobre nosotros (también) augura la construcción de un lenguaje desapegado del texto dramático para reivindicar el acontecimiento escénico.

La libertad, ausente

La obra se inscribe en un contexto en que todas las denuncias sociales en favor de la libertad son necesarias. Con el neoestronismo en boga y la vuelta a tiempos oscuros, aspectos que puso en evidencia el reciente caso del intento de censura por parte de un grupo nacionalista extremo a una obra de teatro que supuestamente «mancillaba la figura de López» (nótese la incoherencia de estos grupos fundamentalistas: se indignan ante una obra de teatro pero no ante la re-entrega de la soberanía al Brasil), lo que no hace más que honrar el «lopismo de Estado» al que se refería Luc Capdevila (2010), la memoria sigue siendo materia pendiente para la sociedad paraguaya. Y que el Estado, a través de sus instituciones involucradas, no se haya pronunciado ante un caso de censura, es una alerta contundente.

Es sobre nosotros (también) se despide el martes a las 20:30 en la Sala García Lorca de la Manzana de la Rivera. Creada y dirigida por David Amado, está a cargo del elenco La Posdramática. Actúan David Amado, Florencia Bonzi, Ahmad Rajal, Carola Albrecht y Lia Benítez Flecha. La asistente de dirección es Florencia Bonzi y la fotografía está a cargo de Tais Estrada.

Producción: Lía Benítez Flecha.

Informes y reservas: 0986 526128.

Bibliografía

Alberto Conejero: La piedra oscura. Madrid, Antígona, 2015.

Hans-Thies Lehmann: Teatro posdramático, Murcia, Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, 2013.

jj.detorrespy@live.com