–De haber sido una tesis de antropología de la sexualidad, podría haberse llamado: «El amor y el sexo en los tiempos del complejo de Electra: sus límites, excesos, miedos y dolores» –me dice el Tío Gervasio al terminar de visionar esta peli de Gaspar Noé.

–«Sus ciclos, comienzos, e inevitables finales, más allá de cualquiera de los puntos límite que una pareja encerrada en este complejo pueda alcanzar para tratar de salvar lo que en nuestras sociedades contemporáneas se denomina de manera hegemónica amor» –continúo yo la línea de pensamiento del Tío.

–Exacto, binario, hetererosexual, jóvenes, monógamos, muy buen puestos –prosigue él.

–Pero no; no es una tesis de antropología, es una película, un drama erótico del 2015 que se llama Love –agrego a mi vez mientras le acerco gentilmente una taza de café.

–Definitivamente, no es para cualquiera: no es para menores de 20 años –añade, aceptando la taza.

–Obviamente, muchas escenas de sexo –justifico yo la calificación–, eso sí; escenas de sexo reales que enmarcan esta realización en el género aquel que desde el comienzo muestra la sexualidad humana sin muchos tapujos. ¿Te acordás de La historia de O, o de El imperio de los sentidos? –le consulto.

–Clarinetes –me contesta–, pero hay que decir que tampoco llega a ser porno.

–Exacto, pero, para vos, ¿cuál es la diferencia? –lo escrudiño tímidamente con la mirada al Tío, que sorbe de su taza de café y se rasca la larga barba cana.

La historia de Murphy (Karl Glusman), joven aspirante a cineasta que se presenta con un «I want to make movies out of blood, sperm and tears», y Electra (Aomi Muyock), nos es contada en desorden cronológico desde los recuerdos del protagonista durante un viaje de opio. Años atrás, Electra y él sedujeron a una vecina y se acostaron los tres. Otro día, Murphy y la vecina se acostaron, el condón se rompió y ella quedó embarazada. Ahora la vecina y él viven juntos; nada saben de Electra, que podría estar muerta, y la memoria de Murphy son destellos de sus días de novios: carreras descuidadas, muchas drogas, muchas fantasías y ese sexo que parece mejor después de una pelea. «Forever is a long time».

–Ummmmmmmm, un guión, una buena fotografía y una banda de sonido que no pasa desapercibida –me contesta tímidamente.

–A lo que habría que agregar, por ahí, que suena Pink Floyd en la escena del ménage à trois –prosigo a mi vez.

– Película para hipsters, sentenció un crítico en esta web que aquicito acabo de consultar –manifiesta mientras cierra su laptop para guardarla en su morral multicolor.

–Los hipsters también son seres humanos, ¿no? –le sonrío al tío mientras él se acomoda lentamente su sombrero índigo en la cabeza.

–Es lo que yo iba a concluir –sentencia finalmente.

–¿Me esperas abajo, en el café de la esquina? –le inquiero antes de cerrar y bajar.

–Dale, hasta lueguita toncesro.

–Hasta lueguita.

Ficha Técnica

Título: Love

Género: Drama

Idioma: Francés, inglés

Dirección: Gaspar Noé

Guión: Gaspar Noé

Protagonistas: Karl Glusman, Klara Kristin, Aomi Muyock

Fotografía: Benoît Debie

Música: Lawrence Schulz, John Carpenter

Montaje: Gaspar Noé, Denis Bedlow

Dirección artística: Virginie Verdeaux

Productora: Wild Bunch

Duración: 135 min.

País: Francia

Año: 2015

Gaspar Noé

El cineasta y guionista Gaspar Noé es un director polémico –«un artista del escándalo», «an artist of scandal», lo ha llamado la revista Variety– debido a sus abordajes inesperados de temas narrados con crudeza. Nacido en Buenos Aires, después de mudarse a Francia –donde está radicado– para estudiar cine, capturó la atención del gremio en el Festival de Cannes del 2002 –tenía, por cierto, ya el impresionante filme de 93 minutos Solo contra todos (Seul contre tous), de 1998, a sus espaldas– con Irreversible, película que causó toda clase de reacciones enfrentadas, en particular por la brutal e implacablemente prolongada secuencia de una violación en los túneles del subterráneo (con Mónica Bellucci, la protagonista, como víctima). Gracias a esa cinta, consiguió financiación para su siguiente trabajo: Enter the Void (2009). Love (2015) es su cuarto largometraje.

miguelmendezpereira1975@gmail.com