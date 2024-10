–El poder, obviamente, como nos lo hizo notar aquel franchute, se inscribe y se realiza en el cuerpo de las personas –me dijo el tío Gervasio luego de terminar de ver la película.

–¿A cuál franchute te referís? ¿A Michel Platiní?

–Jajajajaja, no; a ese otro, su tocayo.

–¿Quién?

–¿Quién va a ser?

–...ummm.

–Me refiero al filósofo del poder del siglo XX.

–Ah, yap. Michel Foucault pio.

–¿Hay algún otro filósofo en el siglo XX que haya logrado desentrañar mejor la microfísica del poder que él?

–Ummmm, esperá que gugleo.

–Vale, pero te cuento que Foucault fue el primero que se desprendió de la tradición que identificaba el poder con lo estrictamente estatal, con el Estado, para volver el ojo hacia otras formas de poder que se ejercen en la sociedad (como, por ejemplo, en los hospitales, los neuropsiquiátricos, el aula de clases o la familia) y que de una u otra manera terminan performatizando, dando forma a nuestro cuerpo y alma…

–Perooooo... ¡es una película sobre la ablación de los genitales femeninos en Burkina Faso, tío! –repliqué desde mis exiguos conocimientos respecto a este francés que yo creía que era jugador de fútbol...

–Es mucho más que eso... –contesto él; yo puse la cara de duda que siempre pongo cuando no lo comprendo, y lo seguí escuchando.

–No te olvides de que en la contemporaneidad el ser se caracteriza por su multiplicidad, de que el ser en la actualidad puede llegar a ser varias cosas al mismo tiempo y de que si lo llevás hasta las últimas consecuencias, como requiere el ejercicio de filosofía que pretendemos realizar en esta columna del Cooltural de ABC, «el ser es lo que es, pero también lo que no es».

–¿Eso quién lo dijo?

–¡Qué importa quién lo dijo! ¿Me seguís?

–Sep, el ser puede ser varias cosas a la vez; ya no es como en la vieja escuela filosófica que te enseñaron en la secundaria a vos, eso de que «el ser es lo que es»; simplemente, no, ya no.

–Sí… Ahora, en algún momento el ser puede mutar y convertirse, incluso, en lo que no es. ¿Cazás?

–Maso, ¿pero eso qué tiene que ver con la película?

–Todo.

–¿Por?

–¿Acaso no me decías «la peli es…»?

–Cierto.

–Bueno, tenés razón, este hermoso largometraje africano es, ciertamente, una película que explicita crudamente la ablación de los genitales femeninos en Burkina Faso, pero no por eso deja de ser también un tratado sobre la microfísica del poder, sus instituciones, el patriarcado, su discurso, la familia, la religión, la normalización, la naturalización de la violencia…

–¿En serio? ¿Tooooodo eso luego vos viste en la peli? –delaté torpemente mi ignorancia...

–¿Querés verla otra vez y te la voy explicando? –me dijo el tío con la paciencia de siempre y me invitó a volver a disfrutar esta obra de arte de la negritud.

–¡Dale! –asentí yo, y volvimos a ver esta peli del reconocido cineasta senegalés Ousmane Sembene, el denominado padre del cine africano.

Ficha Técnica

Título: Moolaadé (Protección)

Género: Drama

País: Senegal-Francia

Año: 2004

Dirección: Ousmane Sembene

Reparto: Fatoumata Coulibaly, Maïmouna Hélène Diarra, Salimata Traoré, Dominique T. Zeïda, Aminata Dao, Mah Compaoré

Música: Boncana Maïga

Fotografía: Dominique Gentil

Guión: Ousmane Sembene

Montaje: Abdellatif Raïss

Producción: Ousmane Sembene y Thierry Lenouvel

Duración: 117 min.

Ousmane Sembene, el padre del cine africano

Nacido en una familia de pescadores musulmanes, en el sur de Senegal, en 1923, Ousmane Sembene fue pescador, mecánico, estibador, soldado y albañil antes de ser conocido como escritor y cineasta. Publicó en 1956, en Francia, país donde vivía desde mediados de la década de 1940 trabajando de mecánico en la fábrica Citroën de París y de estibador en el puerto de Marsella, su primera novela, Le docker noir (El estibador negro). Volvió a África en 1960. Fue a Moscú a estudiar cinematografía en la escuela Gorki y estrenó su primer largometraje, La noire de…, en 1966. Es la historia, basada en un cuento suyo, de una joven senegalesa que va a trabajar a Francia, donde una familia la esclaviza al punto de llevarla al suicidio. Recibió el Premio Jean Vigo de ese año por La noire de… En 1968, Le mandat, pintura de la burguesía senegalesa, recibió el premio de la crítica en la Mostra de Venecia. Luego vinieron Mandabi, en wolof, Emitai, que estuvo prohibida en Francia… En sus películas utilizó francés y lenguas nativas africanas, como wolof, bambara, mandinga, sarakolé o pulaar. Moolaadé es parte de una trilogía sobre el África actual que comenzó con Faat Kiné en el 2000. Ousmane Sembene murió en el 2007, a los 84 años de edad.

miguelmendezpereira1975@gmail.com