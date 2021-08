Creando nuevos Moyanos, la ley de fletes para camioneros

Su influencia es notable. Logró desabastecer de gaseosas en su momento a la misma ciudad de Buenos Aires. ¿De dónde viene tanto poder? Desde luego que el haber sido ungido como el único secretario general de la poderosa Confederación General de Trabajadores (CGT) no es poca cosa.

El origen de su influencia, sin embargo, está en otra parte. Está en los camioneros que pueden cerrar rutas, cortar el abastecimiento de alimentos de una ciudad y hasta de una provincia al punto que hay que “negociar” con él. Moyano dijo una vez lo siguiente: hay que golpear primero, negociar después.

Esta breve referencia del sindicalista argentino es apenas una muestra. Y para el caso de nuestro país se hace necesaria la comparación porque ahora mismo se está pretendiendo crear al Moyano paraguayo o mejor, a los Moyanos para así darle una impronta original a nuestro estilo de querer copiar lo malo y hacerlo peor.

El nacimiento

La realidad es que el Moyano o los Moyanos no nacen por orden espontáneo. Son una escoria por donde se los mire pero provienen del resultado de las debilidades institucionales azuzadas por el populismo reinante en un momento de la historia de un país. Pero no termina ahí. Fragilidad institucional más populismo son parte de una fórmula incompleta. Falta una parte en la ecuación y esa parte se llama poder político, el mismo capaz de torcer la Constitución y las leyes si los hechos dicen que son necesariamente convenientes.

Insisto en lo necesariamente convenientes porque esa expresión no es baladí ni un invento literario, aunque ciertamente creo que suena bien. Lo de necesariamente conveniente se explica porque lo que interesa es hacer o no hacer algo con tal de mantener un privilegio a toda costa. No importan los medios. Implica que lo importante es seguir llenándose los bolsillos porque es la forma rápida para volverse ricos. Es la riqueza mal habida cuyo objetivo para su mantenimiento requiere desde luego hacer ciertas concesiones a algunos dándoles una parte de la tajada.

Un grupo político que desee llegar al poder tiene en sus Moyanos una herramienta para el paro, el cierre de rutas hasta el desabastecimiento de alimentos. Esta es una fuerza incontenible, que aún teniendo la Constitución en su contra, porque todas sus medidas violan la ley fundamental, avanzarán hasta lograr sus objetivos. Y esto sucede porque y como he dicho en otra ocasión en este espacio, no es suficiente con tener la declamación de la ley escrita y de su espíritu (como diría Montesquieu) sino que también se requiere de personas honestas y valientes, con el carácter suficiente de hacer valer lo que dicen las normativas.

Caso contrario, las leyes están pero no se aplican, son una mera circunstancia. Ahí está con lo que sucedió en estos días en ocasión del cierre de rutas por parte de los camioneros que pretenden su ley de fletes. Cerraron rutas y el ministro del Interior miraba pasivamente los hechos, como también lo estaba haciendo el mismo Presidente de la República, a la sazón responsable directo de la seguridad del país.

El proyecto

Al mismo tiempo en que los fleteros cerraban las rutas y violaban el libre tránsito garantizado en la Constitución Nacional, un grupo de senadores impulsaban el proyecto de ley para congraciarse con aquel sector. Mejor dicho, para darle el soporte político necesario para visualizarse como sus aliados para lo que sea necesario.

Los camioneros tienen razón en querer ganar más, como también lo desea el chipero, el que vende empanadas, remedios yuyos, etcétera. Todos deseamos ganar más. El problema está en el cómo. Este cómo no es poca cosa, es la respuesta que diferencia entre un acto de libertad y otro de coerción, es la diferencia entre el libre acuerdo y la fuerza impuesta en este caso por una ley determinada.

El proyecto “Que establece los valores del costo operativo y precio de referencia del flete de unidad de carga conformadas por tractocamión y semirremolque y crea el comité técnico del costo operativo del flete” es sencillo de entender. Se determina el costo operativo del flete por el camión y semirremolque transportador y de ahí se le agrega una utilidad para los camioneros. ¡Una utilidad del 25%!

La solución política

¡Vaya modelo de trabajo y ganancia! La ley establece el costo y la utilidad; y además administrado “sabiamente” y con “responsabilidad” por un comité técnico. Así las cosas, muchos estarán con ganas de ser parte de tan interesante actividad. Desde luego, ya no habrá necesidad de ser muy rigurosos con el costo operativo pues como estará fiscalizado por los mismos que se beneficiarán de este modelo, entonces un costo por ejemplo de 10 puede ser 12, 14 o 17, total la ley protegerá esos “aumentos”.

Todavía más, el proyecto de ley lo cubre todo. No deja de lado lo importante: el margen de utilidad de los camioneros. No solo el costo estará establecido y “rigurosamente controlado” (las comillas son mías) sino también habiéndolo hecho por supuesto con la absoluta transparencia que exige constatar lo atinente a temas como repuestos, combustibles, variación del dólar, mantenimiento etcétera, ahora también habrá que agregar un 25% de utilidad que terminará en ¿25, 28, 30%? No, de ninguna manera. La ley dice 25% y no más. ¡Eso de creer que no será así es de desconfiados!

La realidad es que nadie sabrá el costo operativo como la ganancia real. Todo será una expresión nominal de números y pomposas reuniones del Comité Técnico con la mirada atenta de la autoridad de aplicación, la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) facultada para aplicar las sanciones en caso de infracción de la ley.

Inconstitucionalidad y autonomía de la voluntad

Este proyecto de ley es inconstitucional. Viola la libre concurrencia establecida en el artículo 107 de nuestra ley fundamental, motivo por el cual resulta inadmisible en el orden jurídico nacional. El precio de un servicio como el transporte es una actividad eminentemente privada. Las partes actúan de acuerdo a sus objetivos concretos, uno el de hacer llevar su producto y el otro de entregarlo en tiempo y forma, y todo ello recae en el ámbito de la libre competencia.

Esto significa que tanto el costo operativo como las utilidades de los interesados se deben fijar con acuerdo a lo que las partes pacten de manera voluntaria y consensuada entre sí. Estamos ante una actividad que se rige por el derecho privado. En efecto, el principio denominado de la autonomía de la voluntad es fundamental y hasta básico en el derecho contractual.

De ese modo las partes regulan libremente sus intereses y crean las relaciones jurídicas que los contratantes estimen convenientes. Una forma diferente de establecer esta actividad es llevándola hacia la legislación que conllevará no solo su inconstitucionalidad y la violación de reglas básicas del mercado libre, sino también algo que no debe desconsiderarse: copiar lo peor con la creación de nuevos Moyanos en nuestro país.

Fuerte

El sindicalista Hugo Moyano en Argentina es uno de los más fuertes. Cierra rutas, instala piquetes y hasta decide si una firma seguirá trabajando.

Origen

Origen de su influencia está en los camioneros que cierran rutas, cortan suministro de alimentos, al punto de tener que “negociar” con él.

(*) Catedrático de materias jurídicas y económicas en UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”; “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.