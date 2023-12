EBY: “Los argentinos son altamente beneficiados por el statu quo”, según exjefe técnico

–La Entidad Binacional Yacyretá está estancada, no tiene tarifa, está cargada de deudas, ¿qué debe hacer el actual gobierno para sacar a la entidad de dicha situación?

–La difícil y crítica situación de la EBY se debe a la falta de voluntad o incapacidad de sus anteriores administradores para resolver los principales problemas. Durante los 24 años que estuve en la central hidroeléctrica trabajando juntamente con los argentinos, siempre hemos notado un espíritu negativo entre nuestras autoridades. Nunca intentaron arriesgar nada para modificar el statu quo por temor a perder la dependencia económica-financiera mendicante que se tiene del gobierno argentino.

Tenemos conocimiento que los argentinos son altamente beneficiados por el statu quo vigente, al seguir aprovechando el 93% de la producción de la valiosa energía eléctrica de la Central Hidroeléctrica Yacyretá. Valiosa porque la exportación de esa energía al mercado de Brasil representa costos mayores a US$ 100 por cada MWh que se transfiere utilizando los generadores de la central hidroeléctrica. Sin Yacyretá, Argentina no podría negociar y exportar energía a otros países de la región y tener altos ingresos paralelos a la EBY, pero este es apenas unos de los motivos por el cual no quieren arreglar la situación financiera y mucho menos el Anexo C para tener una tarifa decente, que permita a la ANDE retirar el 100% de la energía que nos corresponde.

Recordemos que la supuesta deuda por las obras fueron aumentadas intencionalmente con intereses unilaterales e ilegales para someter al Paraguay a una extorsión permanente. De ahí el atraso de más de nueve años desde el vencimiento del Anexo C, que representa las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad, demostrando soberbia al no cumplir el punto IX del Anexo C del Tratado de Yacyretá para la revisión de dicho anexo, porque simplemente no le conviene a la Argentina.

El actual Gobierno paraguayo debe cambiar urgentemente esta situación y para eso se tiene una receta que nació cuando los técnicos paraguayos de la central realizamos las adecuaciones de barras en 500 kV-1.732 MVA de las líneas paraguayas LP1 y LP2, que permiten el retiro del 100% de la energía que nos corresponde. Pero hasta la fecha no se han realizado las acciones complementarias y necesarias para que la ANDE pueda tener condiciones para retirar esa energía permanentemente, sin tener que soportar una supuesta deuda que se le imputa en la EBY por la Nota Reversal del 1992, que fue rechazada por nuestro Congreso, pero que es implementada unilateralmente por los argentinos.

–La exportación de energía de Yacyretá, que usted y otros técnicos varias veces denunciaron, que la Argentina hace a espaldas del tratado y de Paraguay, ¿qué solución le plantearía?

–Desde el año 2000, cuando se instaló la primera línea de 500 kV desde la Estación Rincón Santa María (Argentina), que se encuentra a 4 km de la Central Hidroeléctrica y donde llega el 93% de su producción energética y conecta con la Estación Garabí, en la frontera con Brasil, se han realizado las protestas correspondientes porque se notaba físicamente que se prepararon para llevar la energía desde los generadores de la central Yacyretá al Brasil. Es decir, la energía de Yacyretá se convirtió en el soporte y suministro de potencia firme y energía asociada para cualquier contrato de exportación al Brasil, de cualquier agente de comercialización que esté dentro del sistema argentino utilizando el método SWAP.

La solución no pasa por seguir denunciando, protestando o intentando prohibir; sino por isonomía, que tenemos el derecho de hacer la misma tarea que hacen los argentinos, pero adecuadas a nuestro sistema eléctrico y también usando el mismo método SWAP. Esto implica una reforma interna en el gobierno del presidente Santiago Peña, para facilitar a la ANDE el retiro de nuestra energía que nos corresponde, readecuando y reprogramando los retiros por ANDE de la energía de Itaipú, favoreciendo más a los brasileros, que pagan en tiempo y forma.

Debemos buscar nuestra conveniencia, porque como dije no hay interés en los argentinos en solucionar en breve tiempo el Anexo C de Yacyretá. Entonces, porque esperar el milagro de que se solucione la situación de Yacyretá si nosotros podemos hacer otras cosas que beneficien inmediatamente al Paraguay y, de esa manera, también incentivar las inversiones extranjeras.

–¿Qué opinión tiene de la decisión del gobierno de Santiago Peña de que la ANDE compre “lo máximo posible” de la energía de Yacyretá debido a la falta de pagos de la Argentina, decisión que solo duró unos días y unas pocas horas debido al mayor costo de dicha energía?

–Como lo señalé antes, para que tenga un impacto positivo primero se debe liberar a la ANDE de la deuda espuria que la EBY lo imputa por la diferencia de los 22,63 US$/MWh que paga la ANDE a Yacyretá por la energía que retira y la tarifa de la Nota Reversal del 92, implementado unilateralmente por los argentinos. Para eso, el gobierno de Santiago Peña debe absorber esos sobrecostos con que la EBY, intencionalmente, somete a la ANDE al no arreglar el Anexo C. Ese costo no implica que el gobierno paraguayo esté obligado a pagar, porque tampoco lo hace el gobierno argentino. Entonces, de igual manera se puede anotar en Notas de Créditos, y luego, cuando los argentinos se dispongan a negociar el Anexo C, se realizarán también esos arreglos, teniendo nuestro Gobierno como base y garantía la compensación por territorio inundado, que fácilmente estaría por valores superiores a US$ 1.400 millones, que a la fecha, la EBY le debe al gobierno paraguayo. Solo se necesita patriotismo y coraje de parte de nuestras autoridades.

–¿Cómo ve la opción de la privatización que ahora puede volver a plantear Argentina a través de su nuevo gobierno: el , y que ya se intentó durante el gobierno de Menem?

–La privatización es una medida extrema para parar la corrupción que debilita la institución, pero no siempre es la más acertada. Yacyretá no necesita ser privatizada, tiene una gran producción energética que si se administra bien tendrá solvencia, siempre y cuando se arregle el Anexo C. Por lo tanto, nuestro Gobierno debe plantarse y oponerse a la intención de privatizar. Tenemos todavía muchas cartas por jugar. Ojalá se le asesore y apoye bien al presidente Peña para realizar las reformas en el sector eléctrico nacional, necesarias para que aprovechemos realmente la energía de Yacyretá.

–Aña Cua, ¿cree que está asegurado el mecanismo de financiación para su construcción hasta que entre en operación?

–Para los argentinos la maquinización del Aña Cua es de extrema importancia para tener mayor aprovechamiento de la energía eléctrica desde la central hidroeléctrica para el mercado eléctrico argentino y las exportaciones al Brasil, siempre considerando que pusieron todas las trabas para que la ANDE no retire mucha energía de Yacyretá. Por tanto, no creo que escatimen la financiación de la construcción de la obra. Es más, lo están acelerando porque ellos ven el negocio que pueden hacer con el aumento de la producción.

Para mí está asegurada la financiación con fondos propios de la EBY, como también estoy seguro de que van a buscar mantener el statu quo del Anexo C. Yacyretá es demasiado importante para mantener los precios más bajos en el mercado eléctrico de Argentina y las transacciones con el Brasil.

–La deuda por la construcción de Yacyretá, ¿qué salida tiene?

–Si quieren mantener el statu quo en la EBY para beneficio de los argentinos, ellos buscarán mantener esa ingeniería contable de alta deuda para extorsionar al Paraguay. Eso está demostrado con el arreglo que se hizo en el acuerdo Cartes-Macri, cuando se pensaba que eran hermanos amistosos y confiables, nuestro Congreso Nacional aprobó rápidamente las dos notas reversales derivadas de ese acuerdo, pero sugestivamente el gobierno de Macri, de ese momento, ni siquiera las envió a su Congreso para su aprobación, tampoco el gobierno de Alberto Fernández, para solucionar el Anexo C, por lo tanto, no veo que este nuevo gobierno, de Javier Milei, lo haga.

La única opción es que el presidente Santiago Peña Palacios haga la necesaria reforma en su gobierno, busque los mecanismos legales para subsidiar a la ANDE de la deuda espuria con la EBY (en los papeles, sin compromiso de pago hasta tanto se arregle el Anexo C) y así pueda retirar a una tarifa barata, como hace el gobierno argentino con CAMMESA, que solo paga entre US$ 10 y 15 por cada MWh de la energía de retira de Yacyretá.

Si la EBY no paga al Paraguay por compensación del territorio inundado, ¿por qué deberíamos pagar una tarifa ilegal por la NR92?

–¿Algo que añadir?

–Que tras una reunión con el presidente Santiago Peña, quedé confiado en que tomará las decisiones adecuadas, con la mente puesta en un mejor aprovechamiento de la abundante energía que administramos para tener un real cambio que beneficie a los paraguayos y no solo a los administradores de turno.

(*) Ingeniero electricista.

Exjefe técnico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).