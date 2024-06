El tema de la semana

La escalada del dólar que sigue avanzando sin pausa. La cotización de la moneda norteamericana continúa una fuerte carrera a pesar de la importante intervención del Banco Central del Paraguay (BCP). La banca matriz ya inyectó US$ 539 millones en el circuito financiero para frenar una mayor escalada del dólar, pero igual la cotización sigue avanzando y el viernes cerró en G. 7.529. Ante la estampida, la banca matriz sigue aumentando su participación en el sistema financiero para intentar buscar impedir una escalada mayor del dólar frente a la moneda local. En lo que va de este mes, el BCP ya inyectó US$ 135 millones y en cinco primeros meses ya suman unos US$ 539 millones en intervenciones directas y compensatorias. Esto representa un incremento del 12%, en comparación a la intervención en el mismo periodo de 2023.