Uso de la mitad de la energía debe ser planificado, y en forma permanente

Hoy, el Paraguay eliminó las barreras técnicas para acceder al uso de la mitad de la energía de las binacionales y lo que nos queda por definir es el uso eficiente de esa energía limpia y renovable.

Destinar para el consumo nacional es la mejor alternativa, siempre que traiga aparejada la instalación de industrias de elaboración de productos con la más alta tecnología, que utilice mano de obra paraguaya, la capacite y otorgue valor agregado a la materia prima para la exportación de productos terminados para que mejoren las condiciones socioeconómicas del país.

La otra alternativa es la de exportar a otros países y hoy, en la práctica, se limita a vender a Argentina o a Brasil, porque son los únicos con los que tenemos interconexiones eléctricas.

Mirando el mapa eléctrico del Paraguay, y con visión de largo plazo, se debe apuntar a líneas de transmisión que lleguen hasta Bolivia y ahí poder agregar un tercer posible comprador de nuestra energía o para intercambio.

Considerando la coyuntura en la Argentina y la falta de pago en tiempo y forma de la energía que utiliza de Yacyretá, así como de la compensación por la energía que cede nuestro país, la mitad de la energía de Yacyretá debería tener alguna alternativa de uso que permita que la Margen Derecha de Yacyretá disponga de recursos financieros para su administración, que fue limitada desde abril de 2023.

El Gobierno anunció en setiembre de 2023 que retiraría la mitad de la generación de Yacyretá, pero solo lo hizo por algunas horas y en ese mes de setiembre el Paraguay retiró el 14% de la energía generada en Yacyretá.

Recién desde junio de este año, hasta la fecha, se observa que la energía retirada por la ANDE desde Yacyretá superó los valores normales, llegando a casi el 50% de su generación mensual.

Cuál es el destino de ese aumento de la energía retirada y el impacto en las finanzas de la ANDE y qué hace Argentina para cubrir esa energía que ya no dispone en Yacyretá (al menos temporalmente), son temas que desarrollaremos en el siguiente análisis.

I.- Generación de Yacyretá

Considerando los datos mensuales de Cammesa, se tiene que la generación de Yacyretá, de enero a julio de este año, se redujo en 16% con respecto al mismo periodo del año pasado. La justificación es la reducción del caudal afluente del río Paraná y la mayor parada de máquinas en el periodo mencionado.

II.- Uso de la energía de Yacyretá por la ande

Históricamente, el porcentaje de utilización de la energía de Yacyretá por la ANDE rondaba el 7%, pero con fuertes variaciones, ya que siempre se la utilizó como respaldo a la energía retirada desde Itaipú y en la que los periodos de mayor utilización se registraban entre diciembre y febrero o, en caso de mantenimiento de las líneas de transmisión de Itaipú a Villa Hayes o ante eventos en el sistema eléctrico interconectado.

En el año 2023 la ANDE retiró desde Yacyretá el 9% de toda la energía generada, equivalente a 1.884 GWh y este año en los primeros siete meses retiró el 26% con 2.452 GWh.

De enero a julio de 2024, la ANDE retiró desde Yacyretá el valor de 2,5 veces lo retirado en el mismo periodo en el año pasado, siendo los meses de junio y julio los que mayor retiro de energía registran (la energía retirada en junio batió el récord mensual de uso en Paraguay con 560 GWh).

En términos económicos y con la tarifa reconocida por la ANDE de 22,63 USD/MWh, la ANDE, en los primeros siete meses del año aumentó en 34 millones de dólares el monto que debe abonar a Yacyretá por la energía retirada. Cabe señalar que el monto total del año 2023, que la ANDE abonó a la entidad fue de 43 millones de dólares y de enero a julio ya superó los 55 millones de dólares.

Esta estrategia de retirar la mitad de la energía de Yacyretá desde inicios de junio hasta la fecha es una decisión que se espera traiga una solución a la situación financiera de Yacyretá en el corto plazo, pero que exige a la ANDE un gran esfuerzo financiero.

Otro tema importante es conocer cómo afecta este mayor uso de la energía de Yacyretá al contrato de ANDE con Itaipú, considerando el aumento de la tarifa y el incremento de la potencia de contrato en 10% anual. Tal vez el hecho de la disminución de la energía excedente en Itaipú y el incremento de la carga del SIN de ANDE en este primer semestre del año, que llegó al 24% con respecto al mismo semestre del año pasado, minimicen el mayor costo para la ANDE al retirar más desde Yacyretá.

Aunque si se retira más energía pero no se la facture en la misma proporción, es lógico concluir que ocasionará mayores pérdidas a la ANDE.

Este aumento de la utilización de la energía debe estar acompañado con una reducción de las pérdidas, de lo contrario se traducirá en déficits financieros que no siempre podrá ser cubierto.

Analizando años anteriores, se observa que el importe facturado con la tarifa reconocida por ANDE tuvo un pico en el 2021 debido a un mayor retiro desde Yacyretá obligada por la sequía que afectó a la generación de Itaipú y por la reducción de la energía excedente, pero en los primeros siete meses de este año ya se superó el monto de todo el año 2021

III.- Energía cedida a la Argentina

La energía cedida a la Argentina en los primeros siete meses del año arrojó una reducción del 51% con respecto a la del mismo periodo del año pasado, debido a la reducción de la generación de Yacyretá y al incremento de la utilización de la ANDE desde el junio hasta la fecha.

En tal sentido, la compensación por la energía cedida de enero a julio de este año registró una reducción de 27 millones de dólares, comparado con el mismo periodo del año pasado. Es así que el año pasado el Tesoro Nacional, en los papeles, debió recibir 53 millones de dólares y este año solo 26 millones de dólares.

Existe una deuda histórica de Argentina con Paraguay por la compensación de la energía cedida y que luego del pago realizado recientemente, de 100 millones de dólares al Tesoro Nacional, a la fecha estaría alrededor de 35 millones de dólares (hasta julio 2024).

Si la ANDE sigue retirando casi la mitad de la energía de Yacyretá, el total de la compensación llegaría a 33 millones de dólares en el 2024 y sería inferior a la de los del periodo de sequía extrema y baja generación hidroeléctrica.

Vender la energía de Yacyretá al Brasil parece ser una mejor opción que cederla a la Argentina en los términos del tratado vigente y de la nefasta nota reversal de 1992.

IV – Intercambio energético de Argentina

Ante la situación de reducción de la generación en Yacyretá y la disminución de la energía cedida a la Argentina, resulta importante analizar cómo cubre esa diferencia y con qué consecuencias.

Argentina debe importar de Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile y Paraguay para cubrir su demanda interna de energía. El total de la energía importada representó en mayo el 3%, en junio el 5% y en julio el 8% del SADI.

En el año 2023, del total importado; desde Brasil provino el 93% y del Uruguay 4%, el resto de los demás países. Desde Paraguay importó 1,81%, que es la energía de Acaray

En los primeros siete meses de este año, del total importado, la Argentina trajo el 62% desde Brasil, 28% de Uruguay, 6% de Bolivia, 2% de Chile y 2% de Paraguay. (La reducción desde Brasil y el aumento desde Uruguay es debido a la reducción de la generación hidroeléctrica en Brasil y a la disponibilidad de energía eólica en Uruguay).

Si analizamos el periodo del 2021 al 2024 (enero/julio), los picos de importación de cada año fueron variables; el del año pasado se dio entre marzo y abril y en 2022 entre junio y julio.

Los 400 a 500 GWh que Paraguay no cedió en junio y julio de este año en Yacyretá fueron cubiertos con centrales térmicas en junio y con la mayor importación en el mes de julio. El efecto final fue un aumento de los costos de generación.

Conclusiones

1.- La ANDE retiró de Yacyretá en los primeros siete meses del año tres veces más energía que en el mismo periodo del año pasado.

2.- La ANDE retiró el 47% de la energía generada en Yacyretá en junio y el 41% en julio del corriente año.

3.- Este mayor uso de la energía retirada desde Yacyretá es una estrategia ante la falta de pago por la energía que utiliza la Argentina desde Yacyretá, y que perjudica la operación y administración de la EBY de la margen derecha.

4.- La estrategia será adecuada si se logra regularizar la situación financiera de la EBY en el corto plazo o si se obtienen mayores ingresos por el uso de esa energía retirada por la ANDE, para lo cual debe reducir sus pérdidas.

5.- De enero a julio de 2024, la ANDE debe pagar, con la tarifa reconocida por ella, 34 millones de dólares más que el mismo periodo del año pasado.

6.- Por los meses de mayor retiro del año, en junio y julio, debe pagar un incremento de 10 millones de dólares mensuales con respecto al año pasado.

7.- La energía cedida a la Argentina entre enero y julio se redujo en 27 millones de dólares con respecto al año pasado.

8.- En junio y julio, la energía cedida a la Argentina se redujo en 6 millones de dólares mensuales.

9.- La energía de Yacyretá, normalmente, cubre el 10% del SADI; en junio cubrió el 5% y en julio el 6%, dependiendo de la generación y de las demandas estacionales.

10.- La Argentina reemplazó la energía que no pudo retirar de Yacyretá con el aumento de la generación térmica en junio y con el incremento de la importación desde Brasil y Uruguay en julio; en ambos casos aumentó sus costos de generación.

11.- Con el uso del 50% de la energía de Yacyretá, el Tesoro Nacional no tendrá ingresos por la compensación de cesión de energía en torno a 6 millones de dólares mensuales, aunque los pagos se hagan en forma retrasada.

12.- La aparición de las criptominerías dispararon el consumo interno y la disminución de generación de Itaipú, tal vez amortigüen los mayores costos de generación debido a la mayor cantidad de energía que se retiró de Yacyretá.

12.- Si la ANDE no optimiza sus costos de generación y no reduce sus pérdidas eléctricas, el mayor retiro desde Yacyretá se reflejará en su resultado financiero, que en los últimos tres años ya no fue favorable.

13.- La alternativa para evitar que la ANDE entre en déficit financiero por esta estrategia es vender la energía de Yacyretá al Brasil.

14.- Itaipú y Yacyretá deben ser complementarios para el Paraguay y para ello se deberían modificar los contratos de potencia de ANDE con Itaipú en los próximos años y utilizar la mitad de la energía de Yacyretá en forma planificada, no coyunturalmente.

Nacional

Destinar para el consumo nacional es la mejor alternativa, siempre que traiga aparejada la instalación de industrias y tecnología.

Al Brasil

La alternativa para evitar que la ANDE entre en déficit financiero por esta estrategia es vender la energía de Yacyretá al Brasil.

(*) Presidente del IEE, Paraguay. Docente de Fiuna. Expresidente de la UIA.