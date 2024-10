Lucro cesante es igual a pérdida

Teóricamente, según el anexo C del Tratado, la Itaipú no podría ganar, pero ¡tampoco puede perder! Lógicamente sus dos concesionarias están exentas de ese mandato. La ANDE y la ENBPAR sí deberán ganar si desean ampliar su parque, modernizarse y alimentar al carnívoro PGN. Pero en este caso ocurre al revés.

Si el principio cardinal es: costo = ingresos, ¡cómo ocurre esta aberración! Los colegiados técnicos ya han hecho lo suyo demostrando lo que conviene. Son los colegiados políticos, con sus resoluciones políticas, los que bastardean el negocio. Dijimos también que al Brasil poco o nada le interesan las barbaridades de su socio mientras siga llevando energía segura para las poderosas industrias paulistas. Además, que los gastos sociales se incrementen en el Estado de Paraná, le viene estupendamente a Lula, cuya administración socialista estimula estas políticas de Estado.

Pero, la pregunta del millón: ¿por qué Paraguay sigue insistiendo con la pérdida? ¿Acaso no perdimos suficiente en 40 años de generación? La única respuesta es la del premio Nobel de Economía 1970, Samuelson, quien afirmó: “En esta época de locos, el estar cuerdo es una locura”. ¿Acaso no le conviene al Paraguay comprar una energía barata y venderla al mejor precio del mercado? ¡Claro que sí! Pero, ¿dónde está el mercado? En el Brasil. ¿Necesitaremos modificar un solo tornillo o una coma del Tratado para vender nuestros excedentes? Ninguno, hace 40 años que le vendemos energía al mismo socio.

En el histórico del balance podríamos decir que Paraguay llevó solo el 10% del total de Itaipú. En los últimos años, si bien aumentó la porción paraguaya, aún tenemos un gran excedente que podríamos vender (¡no ceder!).

Los colegiados políticos de IB, el Directorio Ejecutivo y el Consejo de Administración, manejan presupuestos reales, pero emiten costos irreales. La tarifa es la principal; aquí no desglosaremos un achicamiento presupuestario en cantidad de trabajadores, beneficios sociales irreales para un país famélico y subdesarrollado; ni siquiera una reducción de sus seis direcciones a tres, o la cantidad de consejeros a la mitad, por ejemplo. En esta serie estamos manejando los costos desde hace 40 años.

Recordemos muy enfáticamente; el sobrecosto de US$ 9,28/Kwmes que pagará la ANDE para los años 2024/2025/2026 representaría una pérdida patrimonial para la ANDE de aproximadamente US$ 700.000.000.

En un futuro no muy lejano, cuando el Supremo Creador nos desprenda de estas lacras políticas que tenemos, podremos aplicar estas fórmulas matemáticas sencillas. El pueblo debe entender que no hay forma como defender las tarifas del acuerdo Santi-Lula. La ANDE/ENBPAR están comprando energía garantizada cara, a US$ 37,38/Mwh; pudiendo hacerlo a tan solo US$ 19,38/Mwh. Acompañe el lector los siguientes cálculos:

-Si el mix o mezcla adquirida de IB para el Paraguay es de US$ 37,38/Mwh (70% de Energía Garantizada, o cara) + US$ 7/Mwh (30 % de la energía no garantizada, o barata).

-De donde la ANDE contrata: 2.369 Mw x 1.000 x 12 meses = 28.428.000 Kw/mes que pagaría a razón de: 28.428.000 Kw/mes x US$ 19.28/Kwmes = US$ 548.091.840 = COSTO TOTAL QUE PAGA ANDE POR CONTRATACIÓN DE POTENCIA.

-De donde: US$ 548,091,840/ US$ 37,38/Mwh. = 14.662.703 Mwh. = Cantidad de energía asociada a la potencia contratada que compró ANDE con la contratación de potencia a precio oficial de IB.

-Pero la ANDE tiene prevista comprar aproximadamente 21.500.000 Mwh de IB en 2024; tendríamos entonces: 21.500.000 Mwh – 14.662.703 Mwh (pagada a precio oficial) = 6.837.297 Mwh que faltarían ajustar con precio preferencial a través del “Acuerdo Operativo”.

-De esto se deduce: 6.837.297 Mwh x US$ 7/Mwh (energía barata) = US$ 47.861.079 = total de compras de energía excedentes.

-Haciendo una operación simple de suma; gastaríamos US$ 548.091.840 + US$ 47.861.079 = US$ 595.952.919 por la compra total de nuestra parte de la energía de IB.

-Es de esta operación que se llega a la tarifa de energía para la ANDE; o sea: 595.952.919 US$/21.500.000 Mwh = TARIFA PARA ANDE 2024 = US$ 27,72/Mwh; si las condiciones hidrológicas son favorables, caso contrario, reiteramos, la Tarifa de energía estaría igual o mayor a US$ 30/Mwh.

En la tabla de la entrega anterior asentamos todas las cifras oficiales y afirmamos que la ANDE está cayendo, sistemáticamente, bajo el concepto de “aprovechamiento patrimonial”; es decir, al adquirir energía por encima del costo y de la ley (Anexo C) nuestro “buque insignia” está haciendo agua por varios agujeros. Se está descapitalizando por robo, por efecto Joule (calentamiento), por morosidad y finalmente por este malísimo negocio. Dicho de otra manera, está perdiendo su patrimonio tangible e intangible.

Entonces ¿qué podemos hacer ante estos hechos consumados?

Primera medida: despolitizar la tarifa; con esa medida se le devuelve a la Itaipú aproximadamente 1.300 millones de dólares anuales, que traspasará a las concesionarias ANDE/ENBPAR ¿Qué hacemos con esta cifra binacional que hoy sería el “lucro” de Itaipú? Y nada, al comprar energía más barata se pueden vender nuestros excedentes al mercado brasileño, ganando así millones de dólares. Este lucro no está permitido en el Tratado, pero sí habilitado a cualquier empresa, sea mixta o igual de un banco del desarrollo, a crearse. No debemos olvidar que a la tasa de crecimiento de la demanda de ANDE dentro de poco estaremos importando energía.

Segunda medida: podríamos ingresar al PGN y usarlo para todo el desarrollo nacional. Así como están hoy los “gastos discrecionales” se usan solo para un partido y, peor aún, para un grupo empresarial maquiavélico que ha copado todo el Estado. Con la venta de nuestros excedentes, comprados a un precio barato y vendidos al mercado brasileño se podría invertir y no “gastar” en la infraestructura energética, en la esclusa de navegación, en las rutas bioceánicas; en fin, en un verdadero desarrollo, sin exclusiones políticas odiosas.

Tercera medida: Crear un mercado interno de la energía que facilitaría la importación de capitales y empresas que, a su vez, generarían miles de empleos. Solo así podremos afirmar que “estamos mejor”.

Observaciones finales:

OBS.1: El Acuerdo Operativo (A.O) caducó el 31/12/2023, con ella debía morir la mendicidad o la complacencia interesada; pero con este nuevo “Acuerdo Tarifario” se revivió el monstruo “solo para darle preferencia al Paraguay”. Ya aclaramos que las cifras, al ser binacionales, deben repartirse en forma igualitaria. De ahí surge la pregunta: ¿Por qué el Brasil estaría regalando al Paraguay tanta plata? Solo nos resta una respuesta: Porque para ella es una miseria, pero gana energía limpia, barata y segura.

OBS2: Respetando el Anexo C, el Paraguay no necesita ningún AO porque la tarifa resultante del presupuesto reducido o sin deuda sería accesible o muy baja para las finanzas de la ANDE.

OBS3: Desde 2009 hasta 2024, la ANDE nunca pagó la tarifa oficial de IB, sino el mix humillante; por eso es que Marito nos había llamado de “pillos y peajeros”. ¿Fue un sincericidio? Sí, pero nos pintó de cuerpo entero.

(*) Ing. agrónomo. Electricista. Lic en Teología. Msc en Planificación. Cursante en lenguas semíticas en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Exsuperintendente de Energías Renovables de Itaipú.