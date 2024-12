Fuentes de investigación de delitos financieros

La secuencia analítica puede considerarse bajo diversos elementos probatorios, como ocupan aquellos “documentos” financieros que engloban recibos, cheques y/o diversas (otras) documentaciones contables, siendo posible su “obtención” a raíz de la cooperación de los sujetos obligados. Empero, se debe generar una disquisición de aquellos (documentos) que precisan de una orden judicial de autoridad competente, para que puedan ser alcanzadas.

Por consiguiente, debemos de considerar la posibilidad de obtención de datos que resulten compatibles con el sistema procesal, pues bien, todo elemento (también) debe cumplir con el “ideal” de ser pertinentes, conducentes y útiles a la búsqueda de la verdad. Por otro lado, el ciclo de inteligencia financiera debe lograr la valoración armónica de toda la información recolectada para trazar los lineamientos investigados.

Ahora bien, al momento de recolectar datos, podemos toparnos con “diferentes” tipos de (fuentes) de información, puesto que, se pueden obtener de las denominadas “fuentes abiertas”, es decir, aquellas que permiten el alcance de todo “documento” desde cualquier soporte (papel, fotográfico, magnético, óptico, etc.), y que, puede ser transmitido mediante varios medios, sea impreso, sonoro, o audiovisual, en vista a su fácil “acceso” en modo digital o no, y en razón a encontrarse ante disposición del público en general (no restringido).

Pero se puede referenciar (igualmente) a aquellas fuentes de tipo “cerradas” que trascienden por su modalidad (secreta), en vista de la forma de obtenerlas, porque poseen ciertos procedimientos (regulados), que, también se asimilan por orden judicial. Mientras que, el canal de (fuentes) se subextiende a las fuentes “primarias” y “secundarias”, siendo las primeras (aquellas) que están sujetas a toda información “nueva” y “original”, y que pueden ser reconocidos como documentos primarios: libros, periódicos, diarios, documentos oficiales de instituciones públicas, entre otros.

Por otro lado, podemos considerar la existencia de “fuentes secundarias”, que ocupan aquellas que poseen cualquier tipo de información “organizada”, que han resultado del producto de un análisis y/o de una extracción de documentos primarios (originales). A su vez, tenemos que exponer la existencia de una distinción entre datos de fuentes abiertas (OSD), que derivan de las fuentes primarias, y la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT), que implica un “plan” comparativo con otro tipo de informaciones.

Dicho lo anterior, la inteligencia financiera (internacional) se ha abocado al perfeccionamiento del uso tecnológico, para mejorar el alcance de obtención de fuentes abiertas. Así, surge el plan estratégico (OSINT), que perfecciona la recolección y aplicación de datos de acceso público, como sitios web, redes sociales, bases de datos y foros; en otras palabras, considera toda información que ha sido valorada, interpretada y difundida para generar una respuesta a los problemas específicos.

Es que, dentro del tramo investigativo fiscal, se ha desarrollado como una herramienta esencial para generar la detección de casos de evasión de impuestos, o de otras irregularidades financieras, complementando la esencia de investigación con la utilidad de datos de información pública, para transformarlos en inteligencia procesable. Igualmente, se debe tomar aprecio del alcance de la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT), en cuanto a la automatización para percibir patrones de evasión, el cotejo de registros públicos y la integración de datos internos y externos para gestionar auditorías contables.

La inteligencia de fuentes abiertas ha conllevado una lucha constante contra el lavado de activos, así como el razonamiento al impacto construido en el ecosistema del comercio electrónico, el control de las transacciones a través de criptomonedas, y la detección de activos no declarados en el extranjero (cumplimiento fiscal internacional). Por ende, la utilidad de la inteligencia de fuentes abiertas ha permitido que los órganos fiscales mejoren la obtención de datos financieros y digitales, constituyéndose en un instrumento ideal para la detección de delitos financieros.

Indudablemente, el objetivo central de todo análisis de fuentes de información se enfoca en el descubrimiento de flujos financieros ilícitos; es decir, de aquella economía que proviene de actividades criminales, pues bien, han resultado (complejos) ante el (actual) proceso de financierización de la economía internacional.

Por todo ello, el sistema internacional ha invertido en sitios públicos para vincular toda información pública de carácter financiero, que encaran los sucesos fraudulentos mediante sitios públicos (no oficiales) en donde recopilan datos societarios para crear una primera aproximación a la información del exterior, lo que permite (en casos concretos) establecer una base pública de información sobre compañías activas y/o aquellas disueltas. A pesar de lo expuesto, se deja sentado que, existen algunas “jurisdicciones” que siguen desconocidas, tales como Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas, lo que complica ciertas investigaciones vinculadas a delitos financieros transnacionales.

(*) Docente investigador de la carrera de Derecho de la Universidad Americana. Doctor en Derecho. PosDoctor en Ciencias (PD Cs.) - Mención Investigación Científica. Magíster en Ciencias Penales. X: @MatiasGarceteP