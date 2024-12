El tema de la semana

El Congreso terminó inflando el plan de gastos en más de G. 320.849 millones (US$ 42,8 millones) con las modificaciones introducidas al proyecto presentado por el Ejecutivo, que incluye autoaumentos, subas salariales, creaciones de cargos, etc. Aunque la variación en porcentaje es mínima 0,2%, el monto es significativo porque el alza de más de US$ 42,8 millones se destina en gran parte a servicios personales (salarios y otros beneficios) o gastos considerados rígidos, que cada año van sumándose y no se pueden reducir ni recortar. Entre estos, están el autoaumento de parlamentarios, de ministros y viceministros del Ejecutivo, la creación de más cargos para un PGN que ya cuenta hoy con más de 319.000, así como subas salariales para ciertos sectores de funcionarios, entre otros. Además, prevé un fondo de G. 30.368 millones (US$ 4 millones) para aumento salarial de funcionarios del Congreso y del Senado, y creación de 100 cargos más. El Ejecutivo había presentado el 30 de agosto el PGN 2025 a consideración del Congreso, con monto de G. 132,8 billones (US$ 17.557 millones) y déficit fiscal de 1,9% del PIB. Pero ese plan se fue cambiando en meses siguientes.