El seguro y sus reservas facultativas

Las reservas facultativas, a diferencia de las reservas técnicas obligatorias, no responden a una exigencia normativa específica, sino a una decisión deliberada de la administración de la aseguradora. Se constituyen a partir de utilidades retenidas y tienen como finalidad fortalecer el patrimonio de la compañía frente a contingencias futuras. Esta característica les otorga una flexibilidad que las convierte en un instrumento clave dentro de la política de gestión de riesgos.

Uno de los principales argumentos a favor de la constitución de reservas facultativas radica en la naturaleza misma del negocio asegurador. A diferencia de otras industrias, las aseguradoras asumen compromisos que pueden materializarse en el tiempo de manera incierta y, en muchos casos, con una magnitud difícil de prever. Eventos catastróficos, cambios en la siniestralidad, errores en la tarificación o incluso factores externos como crisis económicas o sanitarias pueden impactar significativamente en los resultados de una compañía. En este sentido, contar con un colchón adicional de capital permite absorber desviaciones sin comprometer la continuidad operativa. Asimismo, las reservas facultativas cumplen un rol fundamental en la preservación de la solvencia. Los indicadores de solvencia no solo son observados por los reguladores, sino también por inversionistas, reaseguradores y el público en general. Una aseguradora que demuestra una política consistente de retención de utilidades transmite una señal clara de prudencia y solidez financiera. Esto puede traducirse en mejores condiciones de acceso al reaseguro, mayor confianza del mercado y, en definitiva, una ventaja competitiva frente a otras entidades. Desde una perspectiva estratégica, la acumulación de reservas facultativas también permite a las aseguradoras contar con recursos propios para financiar su crecimiento. En lugar de depender exclusivamente de capital externo, que puede ser costoso o escaso en determinados contextos, las utilidades retenidas brindan la posibilidad de invertir en innovación, expansión de mercados o desarrollo de nuevos productos. Esta autonomía financiera resulta particularmente valiosa sobre todo cuando la gran mayoría de ellas son aún de propiedad familiar.

Otro aspecto relevante es el impacto que estas reservas tienen en la estabilidad de los resultados. La distribución total de utilidades en forma de dividendos puede generar volatilidad en el patrimonio de la compañía, especialmente en ciclos económicos adversos. En cambio, la retención parcial o total de ganancias contribuye a suavizar dichas fluctuaciones, permitiendo una gestión más equilibrada y sostenible en el tiempo. Esta visión de largo plazo es coherente con la esencia del contrato de seguro, que implica compromisos extendidos en el tiempo. Cabe distinguir, sin embargo, la diferencia entre mantener utilidades como reservas facultativas y capitalizarlas formalmente. Cuando las utilidades se destinan a reservas facultativas, permanecen dentro del patrimonio de la aseguradora como resultados acumulados con una afectación específica, pero conservan cierta flexibilidad para su eventual reversión o distribución futura, según lo decidan los órganos societarios. En cambio, la capitalización implica la incorporación definitiva de esas utilidades al capital social, mediante su transformación en acciones o participaciones, lo que conlleva un grado mayor de rigidez jurídica y una menor disponibilidad inmediata. Mientras las reservas facultativas funcionan como un instrumento dinámico de gestión financiera y de absorción de contingencias, la capitalización refuerza estructuralmente la base de capital, pero reduce la capacidad de la firma para adaptar esos fondos a necesidades cambiantes en el corto o mediano plazo.

En el ámbito del gobierno corporativo, la decisión de constituir reservas facultativas refleja una política responsable por parte de la administración. Supone priorizar la sostenibilidad sobre la rentabilidad inmediata, lo cual es particularmente relevante en el sector asegurador, donde la confianza es un activo intangible de enorme valor. Las compañías que adoptan este enfoque suelen estar mejor preparadas para enfrentar escenarios adversos y al mismo tiempo, generar valor de manera constante, consolidando la confianza en el sistema asegurador.

Finalmente, es importante destacar que la utilización de reservas facultativas no implica una inmovilización improductiva de recursos. Por el contrario, estos fondos pueden ser gestionados de manera eficiente a través de inversiones prudentes en un entorno incierto, donde la prudencia en la gestión de ese capital deja de ser una opción para convertirse en una verdadera necesidad.

Cumple rol fundamental

Las reservas facultativas cumplen un rol fundamental en la preservación de la solvencia de las empresas aseguradoras.

(*) Abogado.