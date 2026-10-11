Claves de nuevos billetes del guaraní: cambios en sus 83 años

Pero también enfrenta los retos de la inflación acumulada en el tiempo, la pérdida del poder adquisitivo y el crecimiento de las transacciones. Esta semana, el Banco Central del Paraguay (BCP) relanzó una nueva familia de billetes.

El guaraní fue introducido como signo monetario nacional el 5 de octubre de 1943, por Decreto-Ley Nº 655, bajo la presidencia del país de Higinio Morínigo y se conmemoran 83 años de su creación como signo monetario del Paraguay. El guaraní es una de las monedas más estables de la región, junto al peso colombiano. Son las dos únicas monedas que mantienen su estructura y nunca pasaron por procesos de reconversión monetaria ni quita de ceros, lo que es señalado por expertos como muestra de confianza y estabilidad.

El billete enfrenta retos del crecimiento de las transacciones y la inflación acumulada en el tiempo, por lo que en su momento se llegó a hablar de un proyecto para eliminar tres ceros al billete, pero no prosperó.

Primeros guaraníes

Los primeros guaraníes fueron emitidos en valores de 1, 5, 10, 50, 500 y 1.000, con la leyenda “Banco del Paraguay”. Esos billetes tenían tamaño asimétrico. Los de mayor denominación eran más grandes. El guaraní reemplazó al peso fuerte, que fue la moneda del Paraguay entre 1856 y 1943, y en cuanto a su equivalencia, 100 pesos en esa época de la transición equivalían a 1 guaraní.

La unidad de menor denominación actualmente es la de 50 guaraníes y la de mayor valor es la de G. 100.000, que salió en circulación en 1998. Desde entonces, hace 28 años, que no se ha emitido billetes de mayor valor, aunque en su momento se habló de un proyecto de emitir billetes de G. 500.000, pero a la fecha ese plan no avanzó.

En 1943 un dólar norteamericano equivalía a 32 centavos de guaraní, mientras que en la actualidad se necesitan G. 6.000 para obtener 1 dólar. Es decir, que en esa época 1 guaraní tenía más valor que 1 dólar, equivalente a 3 dólares aproximadamente.

Inflación acumulada en el tiempo

Con el paso del tiempo, la moneda fue devaluándose y la inflación acumulada cercana a los 686.000% llevó a una pérdida del poder adquisitivo del guaraní en dichas proporciones.

A modo de ejemplo, con G. 1 en 1943 se realizaban compras equivalentes a aproximadamente G. 3.400 para el 2013, de G. 6.297 en 2023 y de G. 6.860 en la actualidad, con lo que se podía comprar un litro de leche, pan u otros bienes de la canasta. A 83 años de su creación, hoy el 1 guaraní ya no existe en el cono monetario.

Pérdida del poder adquisitivo

En el tiempo, la moneda fue perdiendo poder adquisitivo; así el salario mínimo en 1980 llegaba a G. 22.065, a los valores actuales el SML es de G. 3.044.000, lo que representa una variación de 13.695% en 45 años. Para una comparación simple, en 1943 un litro de leche costaba G. 1, en 1980 se vendía a G. 60 y actualmente se encuentra en torno a G. 7.000.

Crecimiento de las transacciones

Con el crecimiento que registró el Paraguay en 83 años, también se incrementó el volumen de las transacciones y hoy en día resulta muy complicado expresar ciertas cantidades en la moneda local, como por ejemplo el producto interno bruto (PIB) 2026, que requiere 15 dígitos G. 454.050.000.000.000, por lo que normalmente se expresan en dólares, que serían en alrededor de US$ 60.540 millones al cambio actual. De igual manera, el Presupuesto General de la Nación (PGN 2026) fue estimado en G. 149.613.679.049.612, que serían US$ 18.900 millones.

La proyección del BCP indica que para el 2035 necesitaremos 16 dígitos para expresar el valor del PIB nominal, estimado en G. 1.000.240.122.581.170. Por la dificultad que plantea esta cantidad de dígitos es que la balanza de cuentas nacionales se expresa normalmente en dólares.

Relanzan plan de renovar familia de billetes

El BCP relanzó oficialmente la nueva familia de billetes del guaraní el lunes último, en conmemoración de los 83 años de creación del guaraní como signo monetario del Paraguay.

La renovación mantendrá los valores actuales, pero sumará billetes de distinto tamaño, un nuevo integrante de polímero y diseños enfocados en la historia y biodiversidad del país. Un proyecto que ya no es nuevo, puesto que se había lanzado inicialmente en 2022, durante la presidencia de José Cantero, y sorpresivamente lo volvieron a reflotar.

Según detallaron desde la banca matriz, esta reforma integral abarcará cambios profundos en materia de diseño, seguridad y dimensiones de cada denominación, según indicaron.

Billetes de diferentes tamaños y el G. 10.000 de plástico

Los cambios más significativos radicarán en que el cono monetario sumará una denominación más al sustrato plástico (polímero). Actualmente tenemos los billetes de 2.000 y 5.000 que son de polímero y se agregará el de G. 10.000 como polímero en esta nueva familia, mientras que los billetes de 20.000, 50.000 y 100.000 se confeccionarán en sustrato de algodón. En segundo lugar se aplicará una escala decreciente en las dimensiones físicas de cada papel. Aunque el ancho se mantendrá igual en todas las denominaciones, la longitud cambiará en una escala de siete milímetros, entre un valor y otro. A partir de G. 100.000 irán cambiando los de G. 50.000, los de G. 20.000, los de G. 10.000. El de G. 100.000 será el más grande e irá achicándose. Esto es pensando en algo inclusivo, especialmente para aquellas personas con dificultades de visión. La puesta en circulación de la nueva familia de billetes se realizará de forma progresiva, estimándose que ingresará al mercado durante el primer trimestre de 2027.

Nunca tuvo quita de ceros

Es una de las monedas más estables de la región, que mantiene su estructura. Nunca pasó por proceso de reconversión monetaria ni quita de ceros.