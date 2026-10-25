Millonaria obra proyecta la Dinac en el aeropuerto Silvio Pettirossi

El proyecto busca ampliar la capacidad operativa de la principal terminal aérea del país y mejorar las condiciones para el almacenamiento y manejo de mercaderías de importación y exportación, infraestructura logística clave para el comercio internacional.

Se trata de la Licitación Pública Nacional Nº 43/2026, identificada con el ID Nº 483745 en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). De acuerdo con los datos del llamado, el presupuesto referencial asciende a G. 146.990.376.174 (unos US$ 26,3 millones al cambio actual) y el procedimiento se rige por la Ley Nº 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas.

La recepción de ofertas está prevista para mañana 26 del corriente, a las 08:00, en el Departamento de Licitaciones, ubicado en el tercer piso del edificio del Ministerio de Defensa Nacional. La apertura de sobres se realizará ese mismo día, a las 08:30, en acto público.

El proyecto tendrá financiamiento plurianual, con recursos previstos en el Presupuesto General de la Nación de 2026 y compromisos para los ejercicios 2027 y 2028 sujetos a la disponibilidad presupuestaria.

Nueva terminal de cargas del Silvio Pettirossi: cuatro bloques de edilicios

De acuerdo con los documentos de la licitación revisados por ABC, el proyecto incluye la construcción de cuatro sectores principales. El primero consiste en un edificio de la terminal de cargas que contará con estructuras de hormigón armado, cerramientos termoacústicos, pisos de hormigón con terminación mecánica y tres cámaras frigoríficas para conservar productos de importación y exportación.

También se prevé un edificio administrativo para dependencias de la Dinac y de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), además de un bloque técnico para instalaciones electromecánicas, transformadores, generadores de emergencia y equipos de protección contra incendios.

El cuarto sector contempla una portería y una garita de acceso, con sistemas de control vehicular y peatonal. El pliego también incluye las instalaciones externas necesarias para el funcionamiento de la infraestructura.

Seguridad con inteligencia artificial

Uno de los componentes del llamado es la instalación de sistemas de videovigilancia y seguridad tecnológica. Las especificaciones contemplan 110 cámaras IP domo de 3 megapíxeles, cámaras con visión infrarroja y zoom óptico, además de un sistema de grabación con una capacidad mínima de 240 terabytes útiles.

El equipamiento incluirá un dispositivo dedicado al análisis de imágenes mediante inteligencia artificial para detectar automáticamente determinados eventos. También se prevén lectores biométricos para áreas restringidas, redes de fibra óptica, conectividad Wi-Fi 6E y un cortafuegos de nueva generación para proteger la infraestructura digital.

El pliego establece, además, requisitos de seguridad informática basados en estándares CIS Benchmark y exige el uso de protocolos cifrados, así como la eliminación de credenciales predeterminadas.

Anticipo del 20%

Entre las condiciones económicas, la Dinac exige a las empresas oferentes un coeficiente de solvencia igual o inferior a 0,80, calculado mediante la relación entre el pasivo y el activo total. El requisito deberá acreditarse con los estados financieros auditados de los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

El contrato prevé un anticipo financiero equivalente al 20% del monto adjudicado, unos G. 29.398 millones. Para recibirlo, la contratista deberá solicitarlo dentro de los 10 días posteriores a la publicación del código de contratación y presentar una póliza de seguro que garantice el 100% del importe anticipado.

La visita obligatoria al sitio de las obras fue fijada para el 7 de octubre, mientras que el plazo para consultas electrónicas venció el 12 de octubre.

El plazo de ejecución será de 540 días calendario, contados desde la emisión de la orden de inicio por parte de la Dinac.

US$ 26,3 millones

El presupuesto referencial asciende a G. 146.990.376.174, alrededor de US$ 26,3 millones, de acuerdo al cambio actual.