“La tarifa debe ser redefinida y los gastos sociales, cuya eliminación estaba prevista a partir de 2027, vuelven a estar en discusión. El Gobierno necesita recursos para oxigenar la crisis económica y política abierta con Ueno Bank. Y los fondos de Itaipú podrían convertirse, una vez más, en la caja de salvataje del Gobierno.

El riesgo es que, una vez más, se usen los fondos públicos para cubrir pérdidas de negocios privados, con impunidad para quienes resulten responsables del presunto saqueo. Las responsabilidades de los Peña, los Vázquez y sus socios deben investigarse y aclararse. No puede ser que el pueblo paraguayo termine pagando consecuencias.

Mientras, se redistribuyen los cupos de poder, entrando Marco Riquelme, Nicanor Duarte Frutos y Rolando De Barros como consejeros a la vez que todo esto ocurre sin resolver el problema de fondo: Itaipú sigue generando enormes cantidades de recursos públicos sin mecanismos efectivos de transparencia y control.

La discusión sobre la tarifa no debe reducirse a cuánto dinero puede conseguir el Gobierno. Debe poner en el centro el destino de esos recursos, los intereses a los que sirven y las responsabilidades de su manejo, con el eje central en quién controla el poder en la entidad. Se vienen años complejos para el Paraguay. Hoy, más que nunca, la transparencia y la soberanía deben estar en el centro del debate nacional.

Itaipú cuenta con potencial para transformar la estructura económica del país. Sus recursos deben servir para generar riqueza y desarrollo para todos y todas, no para sostener los negocios y privilegios de unos pocos, que deben pagar las consecuencias de sus actos.