Possessive adjectives (1)

- We use possessive adjectives: Usamos los adjetivos posesivos:

to show something belongs to somebody: para mostrar que algo pertenece a alguien.

- That’s our house. Esa es nuestra casa.

- Your sister is in the park. Tu hija está en el parque.

- My car is white. Mi auto es blanco

- For relations and friends: Para las relaciones y amigos:

- My mother is a doctor. Mi madre es una doctora.

- For parts of the body: Para las partes del cuerpo.

- She’s washing her hair. Ella está lavando sus cabello.

- I need to clean my teeth. Necesito limpiar mis dientes.

- Be careful! ¡Cuidado!

- The possessive adjective its does not have an apostrophe (’): El adjetivo posesivo no tiene un apóstrofo.

- That bird has broken its (NOT it’s) wing. Ese pájaro ha roto su ala.

- (it’s always means it is or it has.)

- It’s significa es-está o tiene o auxiliar del verbo haber.

Los adjetivos posesivos anteceden al sustantivo.

Ejemplos:

a. This is my book. (Este es mi libro)

b. That is her schoolbag. (Aquella es su mochila) —de ella—

c. I like their style. (Me gustan sus estilos) —de ellos—