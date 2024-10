Día mundial de la alimentación

Hoy en día, demasiadas personas sufren hambre y no pueden permitirse una dieta saludable. Los problemas de malnutrición (desnutrición, carencia de micronutrientes y obesidad) existen en todos los países y afectan a todas las clases socioeconómicas. La malnutrición tiene muchos motivos, pero las dietas no saludables son una causa frecuente de todas ellas. La pobreza y el aumento continuo de los precios de los alimentos pueden llevar a reducir la dieta a unos pocos alimentos o, en algunos contextos, incluso de alimentos no saludables y más baratos. También, muchas personas han cambiado drásticamente sus dietas y pautas alimentarias como resultado de la globalización, la publicidad y el crecimiento de sus ingresos.

Muchas poblaciones que antes consumían una variedad de alimentos locales, ahora optan por alimentos hipercalóricos de consumo habitual, con un alto contenido de almidones refinados, azúcares, grasas, sal, alimentos elaborados y otros productos de origen animal. Se dedica menos tiempo a cocinar las comidas en casa y los consumidores, especialmente en las zonas urbanas, dependen cada vez más de los supermercados, los establecimientos de comida rápida, los vendedores ambulantes de comida y los restaurantes de comida para llevar.

Dietas no saludables y estilos de vida sedentarios han disparado las tasas de obesidad, no solo en los países desarrollados, sino también en los países de ingresos bajos. Una dieta no saludable es la causa frecuente de malnutrición, obesidad y muerte en todo el mundo, debido a las enfermedades no transmisibles (ENT), como las cardiovasculares, la diabetes y ciertos tipos de cáncer. La desnutrición y la carencia de nutrientes reducen el bienestar y la capacidad de aprendizaje de los niños y jóvenes, poniendo en peligro su futuro.

Inocuidad e higiene de los alimentos

La inocuidad se de ne como la característica que garantiza que los alimentos que consumimos no causen daño a nuestra salud, es decir, que durante su producción, transporte, almacenamiento y preparación se aplicaron medidas de higiene para reducir el riesgo de que los alimentos se contaminen con:

Residuos de plaguicidas.

Metales pesados.

Agentes físicos que puedan causar una lesión al momento de consumir un alimento.

Microorganismos que pueden enfermarnos.

La inocuidad alimentaria depende de los productores, de los consumidores, pero también de los gobiernos, que deben elaborar leyes, controlar la producción y educar a los ciudadanos sobre cómo comer de forma saludable.

Lee, fija y practica estos conocimientos.

¿Qué puedes hacer tú para celebrar el Día Mundial de la Alimentación?

Alzar tu voz para que el derecho a una alimentación sana y adecuada esté garantizado para todos.

Elegir y consumir alimentos locales y de temporada, en especial frutas, verduras y legumbres.

Adoptar hábitos saludables. ¡Nuestros buenos hábitos pueden ser contagiosos!

Instruirte sobre el etiquetado de productos alimenticios, para elegir alimentos nutritivos.

Conocer las Guías alimentarias del Paraguay.

Reducir los desperdicios de alimentos y convertirlos en abono, en lugar de tirarlos a los vertederos.

Conocer tus derechos como consumidor.

Mantenerte informado.

No hay seguridad alimentaria y nutrición sin paz, ni paz sin seguridad alimentaria y nutrición.