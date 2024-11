Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer (Unesco)

El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Mirabal fueron brutalmente asesinadas por ser mujeres y activistas. Su único «crimen» fue haber luchado por sus derechos contra el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961).

En 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Observar este día signi­fica alzarse en contra de la violencia de género y recordar que las mujeres deben estar en el centro del cambio. Unámonos para seguir derribando las barreras que enfrentan las mujeres y niñas y forjemos un futuro en el que la igualdad de género no sea solo una aspiración, sino una realidad. Al luchar por los derechos de la mujer se protegen también los derechos humanos en su conjunto.

Cómo prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas

Veamos algunas maneras en que se puede lograr el cambio de forma segura y efectiva.

Escucha y cree a las sobrevivientes

Cuando una mujer comparte su historia de violencia está dando el primer paso para romper el ciclo de maltrato. Debemos garantizarle el espacio seguro que necesita para hablar y ser escuchada y asegurar que se le haga justicia.

No digas: «¿Por qué no le dejaste o por qué no te fuiste de allí?».

Di: «Te escuchamos. Te creemos. Estamos contigo».

Enseña a la próxima generación y aprende de ella

El ejemplo que damos a la generación más joven determina la manera en la que esta piensa sobre el género, el respeto y los derechos humanos. Al dotar a jóvenes activistas con información y educarlos sobre los derechos de las mujeres, podemos construir un futuro mejor para todas y todos.

Exige respuestas y servicios adecuados para su propósito

Los servicios para las sobrevivientes son esenciales para salvar las vidas de mujeres y niñas. Esto significa que para las sobrevivientes de la violencia de género debe haber refugios, líneas de atención telefónica, asesoramiento y todo el apoyo que necesiten.

Comprende qué es el consentimiento

No culpabilizar a las víctimas y exculpar a los agresores del delito que han cometido. Frases como «Se lo estaba buscando» o «Los hombres así son» intentan desdibujar los límites del consentimiento sexual.

Conoce los indicios del maltrato y aprende cómo puedes ayudar

Hay muchas formas de maltrato y todas ellas pueden dejar secuelas físicas y emocionales graves. Si te preocupa una amiga que pueda estar sufriendo violencia, si crees que alguien le está maltratando, no están solas, hay ayuda disponible. La línea de ayuda, SOS Mujer – 137, brinda asistencia gratuita a mujeres víctimas de violencia, con cobertura nacional, funciona las 24 horas del día, inclusive los ­fines de semana y días feriados. Dicho apoyo incluye servicios médicos, jurídicos y psicológicos.

Haz donaciones a organizaciones de mujeres

Coopera y trabaja con esas organizaciones que ayudan a las mujeres para poner ­fin a la violencia contra ellas.

Sé responsable y exige responsabilidades a los demás

Pronúnciate contra ciertos comportamientos como el acoso sexual en el lugar de trabajo y en los espacios públicos. Manifiéstate contra silbidos, comentarios sexuales inapropiados y chistes sexistas. Coopera para una cultura laboral saludable, con espacios que promueven el bienestar y así crear un ambiente de trabajo más seguro.

Eliminemos la violencia contra la mujer

La violencia contra mujeres y niñas sigue relativamente silenciada por un sistema que facilita la impunidad de los perpetradores, la estigmatización social y la vergüenza que sufren las víctimas.

¿Sabías que...?

Lastimosamente en Paraguay en lo que va del año 2024 se registraron más de 25 feminicidios, hay más de 50 víctimas indirectas, hijos e hijas de las víctimas que quedan huérfanos. Se reportaron también 38 intentos de feminicidio.