Despedimos el año escolar 2024

¡Llegamos al final de otro año escolar! Esperamos que se hayan cumplido sus propósitos para este año y puedan disfrutar de unas vacaciones reparadoras. ¡Feliz Navidad y próspero 2025!

I. Metacognición sobre el proceso de lectura

Para esta actividad necesitaremos copias del esquema de análisis, bolígrafos, marcadores, hojas blancas y la lista de textos leídos durante el año.

-Seleccionamos tres textos que leímos durante el año y nos impactaron de alguna manera. Pueden ser cuentos, novelas, artículos, etc.

-Completamos el esquema:

-Compartimos nuestras reflexiones con nuestros compañeros.

-Valoramos cómo hemos avanzado en la interpretación de textos.

II. La caja de los propósitos

-Nos distribuimos en tres o cuatro grupos, según la cantidad de alumnos.

-En una hoja blanca escribimos uno o dos de los siguientes puntos:

1. Algo que aprendimos este año y nos gustó mucho o nos fue útil.

2. Un consejo para el grado.

3. Un consejo para un compañero.

4. Una meta que no pudimos concretar y pasa para el próximo año. 5. Lo que haremos en vacaciones.

-Decoramos la hoja como más nos guste.

-Cada grupo coloca sus hojas en una caja.

-En turnos rotativos, los grupos van pasando por las cajas y leen los contenidos.

-Nos sentamos en círculo y compartimos lo que nos llamó la atención en cada caja.

III. Círculo poético

Leemos con atención el poema que el gran líder, pacifista y luchador contra el apartheid, Nelson Mandela, leía para mantenerse en pie durante los 27 años que estuvo en prisión en Sudáfrica.

Apartado de la noche que me envuelve

Negra como el aljibe de polo a polo,

Doy gracias a los dioses quienesquiera que sean

Por mi espíritu indomable.

II

En las garras del instante

No me he estremecido ni llorado a gritos.

Bajo los golpes del azar

Mi cabeza está cubierta de sangre, pero no se dobla.

III

Más allá de este lugar de ira y lágrimas

Inminente es sólo el Horror de la sombra,

Y todavía la amenaza de los años

Me encuentra y me encontrará libre de temor.

IV

No importa lo estrecha que sea la puerta,

Cuán llena de castigos la bóveda

Yo soy el amo de mi propio destino,

Yo soy el capitán de mi alma.

Escrito en 1875 por el poeta inglés William Ernest Henley (1849–1903)- (Trad. Marisol Bohórquez Godoy).

-Elegimos un poema que nos transmita fuerza de voluntad o reflexiones profundas y leemos frente a los compañeros.