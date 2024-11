Evaluación por competencias (40)

En este encuentro es­clareceremos aspectos referentes al plan de mejora.

El plan de mejora, como parte del proceso de autoe­valuación institucional, es un instrumento de gestión que integra acciones y medidas de autoevaluación.

La elaboración de dicho plan requiere del respaldo y la participación de todos los agentes responsables pertenecientes a la comunidad educativa teniendo en cuenta el logro de todos y cada uno de los indicadores de gestión institucional.

El plan debe servir de base para la detección de mejo­ras, debe permitir el control y seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar, así como la incorporación de acciones correctivas ante posibles sucesos no previs­tos. Las medidas de mejora deben ser sistemáticas, planificarse cuidadosamente, llevarse a la práctica y constatar sus efectos.

Para su elaboración será necesario constituir los obje­tivos que se proponen alcan­zar y diseñar la planificación de las tareas para lograrlos.

Para un cambio real en la institución educativa, el plan de mejora debe centrarse en las necesidades específicas identificadas luego del proce­so de autoevaluación.

José Bernal opina: «El plan de mejora es la finalidad por la que elaboramos y ejecu­tamos la evaluación. Es su justificación y su sentido. Para qué queremos tener información de lo que ha­cemos si no nos sirve para mejorar nuestra situación, ya sea en el ámbito peda­gógico o administrativo. Es más, en muchas ocasiones el esfuerzo y tiempo dedica­do a la fase del diagnóstico es tan grande que cuando llega el momento de diseñar procesos de mejora ya no queda ni tiempo, ni ilusión, ni deseo. Por lo tanto, cuando se diseñan todas las actua­ciones habría que tener en cuenta ya desde el principio esta fase, sin la que todo el proceso no tiene sentido».

Es aconsejable que el plan de mejora se elabore con miras a dos años, con metas por etapas y teniendo en cuenta:

- Las acciones nuevas imple­mentadas significarán cam­bios profundos en las prácti­cas y la cultura institucional y, por lo tanto, requieren tiempo para su maduración.

Es importante señalar que un lapso de dos años no significa que las acciones proyectadas se ejecutarán en el mismo momento y, que los resultados se revisarán solamente al finalizar el plan. Al contrario, para ir generan­do innovaciones es necesario asentar desde el inicio un ritmo de trabajo continuo, con metas parciales.

- También, es recomendable que los mecanismos sean diseñados de manera que se puedan conocer de forma periódica los logros obteni­dos y, así tomar las medidas preventivas y correctivas.

- El seguimiento del plan de mejora lo realizarán el super­visor administrativo y peda­gógico y equipos técnicos, ambas instancias tendrán la responsabilidad de acompa­ñar y monitorear el cumpli­miento del mismo. El tiempo máximo para el cumplimien­to del plan de mejora es de dos años, al término del primer año los supervisores deberán elaborar un infor­me pormenorizado de los avances del plan de mejora y remitir a la instancia corres­pondiente.

